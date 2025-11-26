Diari Més

Onze restaurants participaran en les Jornades Gastronòmiques del Calamar de Salou

La cita tindrà lloc del 28 de novembre al 14 de desembre 

Les jornades gastronòmiques les organitza l'Associació d’Empresaris d’Hostaleria (AEH) de Salou i l'Ajuntament.

Les noves Jornades Gastronòmiques del Calamar: del mar a la taula de Salou tindran lloc del 28 de novembre al 14 de desembre. Durant quinze dies, onze establiments serviran menús i degustacions amb el calamar com a protagonista maridats amb vins del Celler Mas Vicenç. La proposta gastronòmica l'ha impulsat l'Associació d’Empresaris d’Hostaleria (AEH) de Salou i l’àrea de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament de Salou.

Els establiments participants són: El Racó de Nico, Cook and Travel, MRKT Gastrobar, Amaranto, La Taberna del Áncora, La Sardineta, Mnudo, Huma, Castillo de Javier, 4R Casablanca i Deliranto.

L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha destacat que aquestes jornades «mostren la tradició, la proximitat i la qualitat dels nostres plats, i són un acte de reconeixement al nostre llegat mariner; i encara més en un any en què celebrem el 50è aniversari de la Festa del Calamar, una de les nostres festes més emblemàtiques i identitàries».

Per la seva part, el xef i president de l’AEH Salou, Pep Moreno, ha agraït la implicació de tots els establiments de la restauració que hi participen, tot destacant el talent i la creativitat dels xefs «capaços de transformar els productes de proximitat que ens dona el Mediterrani en creacions irresistibles».

