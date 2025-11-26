Gastronomia
Onze restaurants participaran en les Jornades Gastronòmiques del Calamar de Salou
La cita tindrà lloc del 28 de novembre al 14 de desembre
Les noves Jornades Gastronòmiques del Calamar: del mar a la taula de Salou tindran lloc del 28 de novembre al 14 de desembre. Durant quinze dies, onze establiments serviran menús i degustacions amb el calamar com a protagonista maridats amb vins del Celler Mas Vicenç. La proposta gastronòmica l'ha impulsat l'Associació d’Empresaris d’Hostaleria (AEH) de Salou i l’àrea de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament de Salou.
Els establiments participants són: El Racó de Nico, Cook and Travel, MRKT Gastrobar, Amaranto, La Taberna del Áncora, La Sardineta, Mnudo, Huma, Castillo de Javier, 4R Casablanca i Deliranto.
L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha destacat que aquestes jornades «mostren la tradició, la proximitat i la qualitat dels nostres plats, i són un acte de reconeixement al nostre llegat mariner; i encara més en un any en què celebrem el 50è aniversari de la Festa del Calamar, una de les nostres festes més emblemàtiques i identitàries».
Per la seva part, el xef i president de l’AEH Salou, Pep Moreno, ha agraït la implicació de tots els establiments de la restauració que hi participen, tot destacant el talent i la creativitat dels xefs «capaços de transformar els productes de proximitat que ens dona el Mediterrani en creacions irresistibles».