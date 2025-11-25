Via pública
L’Ajuntament d’Altafulla invertirà 100.000 en el Pla de Voreres i Asfaltat 2025
El pla forma part de l’acord assolit entre l’equip de govern i el PSC, que preveu actuacions prioritàries en mobilitat, seguretat viària i accessibilitat
L’Ajuntament d’Altafulla ha posat en marxa el Pla de Voreres i Asfaltat 2025, una actuació integral de millora de l’espai públic que compta amb una inversió de 100.000 euros. Aquest pla forma part de l’acord assolit entre l’equip de govern i el PSC, que preveu actuacions prioritàries en mobilitat, seguretat viària i accessibilitat.
Els treballs d’asfaltat s’iniciaran aquest dimecres 26 de novembre i s’allargaran fins divendres o dilluns, en funció de l’evolució de les obres. Entre lees actuacions previstes hi ha les millores d’asfaltat al tram que connecta Ronda d’Altafulla amb l’Institut El Roquissar; al carrer Vinya Gran; al carrer Joncs; al número 44 de l’Oliverot; i la reducció del pendent de 10 ressalts al carrer Marquès de Tamarit. A més, aquest dimecres comencen també les actuacions de millora de voreres a càrrec de Gilabert Miró.
D’altra banda, l’empresa EU Vendrell ja ha iniciat les actuacions previstes a diversos punts de Via Augusta, així com la millora d’accessibilitat d’un gual a l’entorn de la plaça de la Portalada.
Amb aquest Pla de Voreres i Asfaltat 2025, l’Ajuntament continua avançant cap a un municipi més còmode, segur i accessible per a tothom, donant resposta a necessitats històriques i millorant la qualitat urbana de diversos barris.