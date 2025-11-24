Nadal
La Pobla de Mafumet es prepara per l'encesa de les llums de Nadal
La Festa de l’Encesa, la Fàbrica de joguines, el Parc infantil i l’arribada dels Reis de l’Orient seran alguns dels moments més destacats del Nadal pobletà
L’ambient nadalenc arribarà als carrers de la Pobla de Mafumet el el proper dissabte i s'allargarà fins al 7 de gener amb un programa format per 50 propostes de lleure per a tota la família i de tots els gèneres. Així, durant les properes setmanes, els pobletans podran assistir a espectacles teatrals, musicals, competicions esportives i, per descomptat, tampoc no hi faltaran les activitats essencials d’aquestes dates: l’arribada del Pare Noel, dels Emissaris Reials i, com a colofó, la visita de Ses Majestats Els Reis de l’Orient.
Dissabte a la tarda (18.30 h), la plaça de la Vila reunirà a grans i petits per assistir a la Festa de l’encesa de l’arbre i de la il·luminació nadalenca, en un acte per a tota la família que també inclourà una projecció molt especial sobre la façana de la Casa de la Vila, així com un espectacle d’animació infantil, l’arribada del Tió i altres sorpreses.
Ja a la nit d’aquesta jornada inicial de celebracions, tindrà lloc la primera de les enceses de la gran bola de Nadal (21 h, accés al Pavelló), que estarà activa i amb il·luminació adaptada al ritme de la música durant tot el Nadal, a les 19, 20 i 21 h. Durant el mateix període i horari, la façana de la Casa de la Vila oferirà un espectacle de llums al ritme de la música.
El 29 de novembre, hi haurà l’espectacle teatral musical i familiar Edmund i el somni del Nadal (18 h, Casal Cultural). L’endemà diumenge, 7 de desembre, els amants del cinema tenen una cita amb la projecció del film Com ensinistrar el teu drac.
Els dies aniran passant i, amb ells, també arribaran alguns dels plats forts d’aquest Nadal, com ara les activitats associades a la recaptació de fons solidaris amb la Marató de TV3. En aquesta ocasió, el municipi col·laborarà amb tres propostes: el tradicional bingo solidari organitzat per la Llar de jubilats i pensionistes (14 de desembre, 18 h, Casal de la Gent Gran); la representació teatral Els Pastorets: Quan aparegui l’Estrella o el somni del Rabadà (28 de desembre, 19 h, Casal Cultural), amb entrades a la venda al web de la Corriola Teatre i, també, amb el concert de Blaumut (20 de desembre, 19 h, Casal Cultural).
Un Nadal solidari
A més, la solidaritat pobletana durant el Nadal també podrà ser manifestada a través de la participació en la gran recollida d’aliments, del 15 de desembre al 6 de gener, així com amb el Torneig de Nadal Dow de futbol 7, que el 27 de desembre assolirà la seva 27a edició i ho farà, com sempre, tot recollint joguines solidàries per als infants ingressats a l’Hospital Joan XXIII. Finalment, el 20 de desembre (de 10 a 14 h, al carrer Bassal), els pobletans estan convidats a donar vida a través de la campanya de donació de sang.
Grans clàssics nadalencs
Pel que fa a la resta de la programació nadalenca, en destaquen propostes imprescindibles com són el Parc infantil de Nadal, que obrirà portes en sessió de matí i de tarda del 20 al 24 i del 27 al 30 de desembre, i del 2 al 4 de gener; la recepció al Pare Noel i a l’Emissari Reial (del 19 al 24 i del 27 al 28 de desembre, respectivament); el sopar i revetlla de Cap d’Any (31 de desembre, 20.30 h, Pavelló) o la cavalcada i recepció als Reis de l’Orient (5 de gener, 18 h).
Un altre dels imprescindibles nadalencs a la Pobla és la Fàbrica de joguines, el lloc d’on neix tota la màgia nadalenca i que, un any més, estarà ubicada a la carpa instal·lada al Parc del Bassal. Enguany, aquest espai màgic tornarà a oferir franges horàries especialment pensades per a persones amb hipersensibilitat sensorial. Serà els dies 19 i 20 de desembre, de 17 a 18 hores-
Per al públic general, la Fàbrica de joguines obrirà portes del 19 al 24 i del 27 al 29 de desembre, en horari de 12 a 14 h i de 17 a 20 h, si bé els dies 19 i 20 ho farà només per a persones empadronades -tret de l’hora silenciosa, oberta a tothom- i el dia 24 obrirà només en sessió matinal. En qualsevol cas, l’entrada al recinte de la Fàbrica de joguines és gratuïta i sempre amb invitació, que tothom pot aconseguir de manera gratuïta a través del perfil Koobin de la Pobla de Mafumet, AQUÍ.
En el moment d’adquirir la invitació, caldrà reservar franja horària de matí o de tarda i l’entrada només serà vàlida per al dia i franja escollits. Així mateix, serà obligatori presentar l’entrada en el moment d’accedir al recinte i no serà possible accedir-hi sense invitació. D’altra banda, es recomana acudir-hi amb suficient antelació, ja que l’activitat tancarà puntualment a les 14 i les 20 h, encara que hi hagi gent fent cua, si bé l’organització tancarà la cua amb antelació per evitar esperes innecessàries.