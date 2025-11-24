Successos
Incendi en una cuina d'un pis a la Pineda sense ferits
El foc es va localitzar a la vitroceràmica i la campana extractora
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest diumenge al vespre en un incendi en un pis de la Pineda (Vila-seca). L'avís el van rebre a les 20.30 hores i es van desplaçar amb cinc dotacions fins a un edifici de planta baixa més 5 amb 10 pisos per planta al número 35 del carrer Amadeu Vives.
Els bombers van localitzar el foc a la cuina, el qual encara estava actiu. Allí cremava la vitroceràmica i la campana extractora i el fum afectava tot l'habitatge.
Els bombers van procedir a l'extinció del foc i van evitar la propagació de l'incendi a la resta del pis. També van revisar punts calents i van ventilar l'habitatge. Després de l'extinció, el cos d'emergències no va observar danys estructurals.
A l'interior del pis hi havia un únic ocupant que a l'arribada dels bombers ja s'havia autoevacuat a la via pública. Cap persona va resultar ferida.