La Canonja encén el Nadal el proper 28 de novembre
Una cantada de nadales, una cercavila i un espectacle itinerant són alguns dels actes preparats per un dels dies més destacats del municipi
La Canonja donarà la benvinguda al Nadal el pròxim divendres 28 de novembre amb una tarda plena d’activitats familiars, música, espectacle i il·lusió que culminarà amb l’encesa oficial de la il·luminació nadalenca del municipi.
La celebració començarà a les 17 h al saló d’actes de l’Escola La Canonja, on la Coral Els Estels, formada per l’alumnat de 2n de primària, oferirà una cantada de nadales que posarà el toc musical i emotiu a l’inici de la festa.
A les 17.30 h, la gresca s’estendrà pels carrers amb una cercavila des de l’escola fins a la rambla 15 d’abril. L’activitat anirà acompanyada de l’espectacle itinerant Els fabricants de caramels, de la Companyia La Pantomima, que portarà fantasia, color i diversió a grans i petits.
El moment més esperat arribarà a les 18 h, amb el compte enrere i l’encesa dels llums de Nadal a la rambla 15 d’abril. L’acte comptarà també amb un berenar per a tothom, per compartir l’esperit nadalenc en comunitat i iniciar plegats les festes.
El regidor de Cultura, Salvador Ferré, ha destacat la importància d’aquest acte per al municipi ja que «l’encesa dels llums de Nadal és un moment molt especial per a la Canonja, un punt de trobada que ens recorda el valor de les tradicions. Hem preparat una tarda pensada perquè tothom, especialment les famílies i els infants, la puguin gaudir. Volem encendre la llum, però també la il·lusió i el caliu que caracteritzen el nostre poble en aquestes dates».
Amb aquesta encesa, l’Ajuntament de la Canonja dona el tret de sortida a la programació nadalenca i convida tota la ciutadania a gaudir d’un Nadal ple de llum, convivència i alegria.