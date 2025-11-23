Societat
Salou obre la 50a Festa del Calamar amb un seguici insòlit d'elements marins
La programació s’allargarà fins al 19 de desembre, amb propostes culturals, gastronòmiques i lúdiques
Salou va donar ahir dissabte el tret de sortida a la 50a Festa del Calamar amb un passacarrers inèdit que va transformar el Passeig Jaume I en un escenari ple de fantasia marina. Una morena, una tortuga gegant, un cavall de mar, una carpa, un porró festiu i fins i tot un pop de dues caps van encapçalar una cercavila que va congregar centenars de persones al front litoral.
La comitiva va arrencar des de la plaça de les Comunitats Autònomes, de la mà dels Gegants de Salou, impulsors d’aquesta iniciativa que, per primera vegada, ha reunit elements festius vinculats al món marí procedents de diversos municipis.
Entre ells, la Tortuga de Foc d’El Vendrell; la Carpa Juanita i el Porró de Vilanova i la Geltrú; el Cavall de Mar de l’Hospitalet de l’Infant; i la Clementina del Port de Tarragona. Salou hi va aportar la seva Morena i el Xaloc, icones de l’imaginari local.
Una de les aparicions més comentades va ser la del BetiEd, el peculiar pop bicèfal dissenyat fa anys per estudiants de l’Institut Jaume I. Després de molt temps sense participar en actes públics, la figura va reaparèixer entre aplaudiments i complicitats, despertant la curiositat del públic més jove i la nostàlgia dels veïns.
La desfilada va avançar pel Passeig Jaume I fins a l’Espigó del Moll, convertint un dels eixos principals de Salou en un punt de trobada entre tradició, cultura popular i creativitat. L’acte va servir per donar el tret de sortida oficial a una edició marcada pel lema «50 anys de mar i emoció», que commemora mig segle d’una festa profundament arrelada al municipi.
El concurs de pesca, eix central de la celebració
La programació de la Festa del Calamar s’allargarà fins al 19 de desembre, amb propostes culturals, gastronòmiques i lúdiques. El plat fort arribarà del 24 al 29 de novembre amb el tradicional concurs de pesca. Les embarcacions participants sortiran cada tarda a les 15.15 h i tornaran a les 18.30 h al Club Nàutic de Salou, on s’avaluaran les captures que determinaran els guanyadors d’aquesta edició especial.