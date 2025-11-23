Societat
Les denúncies baixen un 7,6% a Roda de Berà en el darrer any tot i que els requeriments policials s'incrementen
La Policia Local del municipi afirma els delictes contra el patrimoni han disminuït un 7%
Els fets denunciats a Roda de Berà s'han reduït un 7,6% en el darrer any, si bé els requeriments a la Policia Local de la localitat s'han incrementat un 7,2%, fins als 11.616.
Són dades exposades el divendres en la Junta de Seguretat Local, on s'ha destacat que els delictes contra el patrimoni han disminuït un 7,2%, un 3,4% els comesos contra la seguretat viària i un 24,1% els fets contra les persones.
Així mateix, els robatoris amb violència han baixat un 76,5% en el període comprès entre el novembre del 2024 i l'octubre d'enguany, i en comparació amb el mateix període d'un any enrere, segons les dades exposades pel cos policial. Del total de detencions, un 77% també l'ha fet la Policia Local