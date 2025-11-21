Successos
Fuita de gas pel trencament d'una canonada durant unes obres a Salou
Els fets s'han produït a les 08.19 hores al carrer de Barenys
Dues unitats de Bombers de la Generalitat han treballat a primera hora del matí d'aquest divendres en una fuita de gas a Salou. Segons ha explicat el cos de Bombers, uns treballadors que estaven fent unes obres al carrer de Barenys han trencat una de les canonades que hi havia. Com a conseqüència, s'ha produït l'incident.
La fuita ha obligat a tallar la circulació del carrer, prop de l'antic pàrquing del camp de futbol. Els bombers han alertat a la companyia del gas dels fets i després s'ha procedit a reparar el forat. A les 09.50 hores s'ha finalitzat el servei i s'ha normalitzat la circulació