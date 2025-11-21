Diari Més

Fuita de gas pel trencament d'una canonada durant unes obres a Salou

Els fets s'han produït a les 08.19 hores al carrer de Barenys

L'incident s'ha produït prop dels camps de futbol de Salou.

L'incident s'ha produït prop dels camps de futbol de Salou.Ajuntament de Salou

Shaila Cid
Publicat per
Shaila CidRedactora

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Dues unitats de Bombers de la Generalitat han treballat a primera hora del matí d'aquest divendres en una fuita de gas a Salou. Segons ha explicat el cos de Bombers, uns treballadors que estaven fent unes obres al carrer de Barenys han trencat una de les canonades que hi havia. Com a conseqüència, s'ha produït l'incident.

La fuita ha obligat a tallar la circulació del carrer, prop de l'antic pàrquing del camp de futbol. Els bombers han alertat a la companyia del gas dels fets i després s'ha procedit a reparar el forat. A les 09.50 hores s'ha finalitzat el servei i s'ha normalitzat la circulació

