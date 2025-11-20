Municipal
L’Ajuntament de Torredembarra inicia els treballs per a l’elaboració de l’Avanç del nou POUM
L’empresa Deurza Consulting serà l'encarregada de redactar el document per un import de 64.493 euros
L’Ajuntament de Torredembarra ha iniciat els treballs tècnics per a la redacció de l’Avanç del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), un pas fonamental per definir el model de desenvolupament futur del municipi.
Després del procés de licitació i l’adjudicació a l’empresa Deurza Consulting, per un import de 64.493 € i amb un termini d’execució d’un any, la setmana passada es va dur a terme una primera reunió entre l’empresa adjudicatària, el seu equip redactor i els serveis tècnics i representants de l’equip de govern. Aquesta trobada marca l’inici formal de les tasques que han de donar forma al document preliminar del nou planejament urbanístic.
El regidor d’Urbanisme, Javier Perellón, ha destacat la rellevància d’aquest inici de treballs. «L’inici de la redacció de l’Avanç del POUM marca una fita crucial per a Torredembarra. És el moment de posar les bases del municipi que volem ser en les pròximes dècades. Aquest procés es caracteritzarà per la transparència i la participació ciutadana, elements essencials per assegurar que el pla reflecteixi la voluntat dels nostres veïns i veïnes».