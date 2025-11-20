Policial
Detenen tres persones a Torredembarra per furts en tres supermercats del municipi
Entre els tres acumulen gairebé 100 antecedents
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Torredembarra van detenir dimarts a Torredembarra, dos homes i una dona, de 28, 36 i 34 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte de furt i, en el cas dels dos homes, també d’un delicte de robatori amb violència o intimidació.
L’actuació policial es va iniciar arran d’un requeriment d’un supermercat del municipi, on unes persones haurien intentat sostreure diversos productes. En arribar al lloc, el vigilant de seguretat va informar els agents que tres individus havien entrat a l’establiment i havien intentat furtar.
En ser cridats l’atenció pel vigilant, un dels homes li va donar una empenta mentre l’altre li llançava alguns dels objectes furtats per facilitar la fugida. La dona que els acompanyava va sortir corrent juntament amb ells. El vigilant els va perseguir i va observar com intentaven accedir a un vehicle estacionat, tot i que finalment van fugir a peu.
En inspeccionar el vehicle, els mossos van observar diverses bosses amb productes que podrien haver estat sostrets, fet que va motivar una vigilància discreta per part d’agents de paisà. Minuts més tard, van observar tres persones que coincidien amb la descripció facilitada i que es dirigien cap al vehicle, entrant prèviament en un establiment comercial proper.
Els agents van accedir-hi, es van identificar com a policies i van identificar els tres sospitosos, sent una dona de 34 anys amb 45 antecedents, un home de 36 anys amb 43 antecedents, i un home de 28 anys amb 5 antecedents.
Durant l’escorcoll es va localitzar la clau d’un vehicle que podria correspondre amb el turisme observat prèviament i, en obrir-lo, van trobar dues bosses amb productes presumptament furtats.
Entre els objectes recuperats hi havia aliments com embotits, fuets, torrons, cafè, bombons i diverses varietats de peix, així com peces de roba. Els productes provenien de, com a mínim, tres supermercats diferents.
El vigilant de seguretat va declarar que l’import dels productes que havien intentat sostreure era de 417,28 euros. Després de les comprovacions corresponents s’ha confirmat que els productes trobats al vehicle eren sostrets i tenen un valor total de 468,13 euros.
Per tot això, els agents van detenir-los per un delicte de furt i als dos homes també per robatori amb violència. Els detinguts passaran en les pròximes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.