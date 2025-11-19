Successos
Dues persones ferides lleu en un accident a l'AP-7 a Altafulla en sentit Barcelona
La via ha estat tallada durant uns 15 minuts i encara hi ha un carril tallat
Nou incident a l'AP-7. Aquest cas Altafulla on dos turismes han topat, per causes que es desconeixen. El xoc s'ha produït a pocs minuts per la una del migdia d'aquest dimecres al punt quilomètric 233 en sentit Barcelona.
Segons el Servei Català de Trànsit dues persones han resultat ferides lleus. La via ha estat tallada al trànsit durant uns 15 minuts i encara hi ha unc carril tallat a la circulació en sentit nord. En un primer moment es parlava que un dels vehicles s'havia incendiat però Bombers de la Generalitat ho ha descartat
Fins al lloc dels fets s'han desplaçat una dotació de Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i Mossos d'Esquadra.