Dues persones ferides lleu en un accident a l'AP-7 a Altafulla en sentit Barcelona

La via ha estat tallada durant uns 15 minuts i encara hi ha un carril tallat

L'AP-7 al seu pas per Altafulla.

L'AP-7 al seu pas per Altafulla.Google Maps

Shaila Cid
Publicat per
Shaila CidRedactora

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Nou incident a l'AP-7. Aquest cas Altafulla on dos turismes han topat, per causes que es desconeixen. El xoc s'ha produït a pocs minuts per la una del migdia d'aquest dimecres al punt quilomètric 233 en sentit Barcelona. 

Segons el Servei Català de Trànsit dues persones han resultat ferides lleus. La via ha estat tallada al trànsit durant uns 15 minuts i encara hi ha unc carril tallat a la circulació en sentit nord. En un primer moment es parlava que un dels vehicles s'havia incendiat però Bombers de la Generalitat ho ha descartat

Fins al lloc dels fets s'han desplaçat una dotació de Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i Mossos d'Esquadra.

