Infraestructures
Comencen les obres de construcció d’una rotonda d’accés a la urbanització Pallaresos Park
Els treballs tenen pressupost d’execució de 131.441 euros
La Diputació de Tarragona inicia les obres de construcció d’una nova rotonda d’accés a la urbanització Pallaresos Park, concretament al punt quilomètric 0,3 de la carretera TP-2235. Els treballs s’executen d’acord amb un conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament dels Pallaresos, i té un pressupost d’execució de 131.441 euros.
L’Ajuntament està realitzant les obres d’execució d’un sistema viari i connexió d’abastament d’aigua entre la urbanització Pallaresos Park i el nucli urbà del Pallaresos. Aquest vial creua la carretera TP-2235, de titularitat de la Diputació de Tarragona. Amb la construcció d’una rotonda en aquest encreuament es vol garantir la seguretat de la via i l’ordenació del trànsit.
Està previst que les obres s’enllesteixin el març de 2026. Mentre durin els treballs el trànsit es pot veure afectat per aturades puntuals, que estaran regulades per operaris de senyalització o semàfors i també s’haurà de tallar la carretera durant aproximadament un mes per la instal·lació dels canals prefabricats de drenatge. Aquest tall es durà a terme a principis de l’any 2026 i es comunicarà oportunament.