Medi ambient
El 19% dels episodis analitzats al Morell superen el límit recomanat d'1,3 butadiè, segons la UPC
Els experts assenyalen que les concentracions dels compostos orgànics volàtils no són «excessivament elevades»
Un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) conclou que el 19% dels episodis analitzats al Morell superen el límit recomanat d'1,3 butadiè, concretament, són superiors a 2 µg/m3. «Hi ha alguns episodis que han arribat a concentracions de 20 µg/m3, episodis de curta durada. Per tant, és un compost que recurrentment ha presentat valors bastant més elevats», ha dit la coordinadora de l'informe, Eva Gallego. També ha destacat que els valors totals de compostos orgànics volàtils mostren concentracions entre 20-431 µg/m3 i ha dit que aquestes «no són excessivament» altes. La recerca ha analitzat 47 mostres d'episodis entre el juliol de 2024 i l'agost de 2025 i ha identificat 62 compostos individualment en quatre punts del municipi.
Segons Gallego, l'estudi s'ha enfocat a mesurar les concentracions dels compostos orgànics volàtils (TCOVS) que es troben a temperatura ambient en fase gas i que poden tenir efectes per a la salut. «Ens hem focalitzat en l'anàlisi d'episodis d'olor», ha detallat. La professora agregada de la UPC ha explicat que van detectar que el municipi té una «problemàtica episòdica» des que van començar a fer els estudis el 2012. Per això, recullen les dades dels sensors instal·lats en quatre punts de la població. Es tracta de l'Ajuntament i el dipòsit d'aigües (equip reubicat), el CAP, el poliesportiu municipal i el magatzem municipal.
Després d'un any d'estudi, els resultats indiquen que les concentracions totals de compostos orgànics volàtils - la suma de tota la càrrega química- no són «excessivament elevades», ja que s'han assolit uns valors màxims d'episodis d'uns 430 μg/m3. Amb tot, Gallego ha recordat que no hi ha fixats uns indicadors referència per mesurar-ho. «Però, hi ha una norma UNE a nivell d'aire interior que ens diu que hi hauria desconfort a partir de 200 µg/m3 i un 17% dels episodis mesurats es trobarien superant aquest valor de confort», ha indicat. «Per tant, s'ha millorat, la qualitat de l'aire no és dolenta», ha valorat.
Pel que fa a les concentracions de benzè, s'han trobat valors d'entre els 0.4-11 μg/m3 per a tots els punts avaluats. Segons l'informe, el 15% de les mostres d'episodis presenten concentracions d'aquest compost per sobre dels 5 μg/m3. «En general -les puntes- es troben per sota dels 5 μg/m3, que és el valor mitjà anual que no s'ha de superar, com que són mostres d'episodis no seria una problemàtica relativament important», ha afirmat la coordinadora.
Tot i això, ha assenyalat que han detectat que s'han produït «alguns episodis» que han arribat a concentracions de 20 μg/m3. «Per tant, sí que és un compost que recurrentment ha presentat valors bastant més elevats», ha destacat. Un 19% de les mostres d'episodis han presentat valors d'1,3-butadiè superiors a 2 μg/m3. Alhora, Gallego ha explicat que al mes d'agost va ser quan es van registrar episodis «majors» d'aquest contaminant. Aquests es van detectar en tres punts del municipi, els quals estaven més propers a la zona industrial.
Concentracions de butadiè
A banda, Gallego ha detallat que han observat diverses correlacions entre concentracions dels compostos orgànics volàtils i les direccions de vent provinents de l'activitat industrial del polígon nord, de la refineria, la planta incineradora de residus especials o del polígon de Constantí. «Hem vist que per alguns compostos hi ha bones correlacions. Com més direcció de vent ve d'aquesta zona, més concentració trobem», ha asseverat. També, sosté, han observat una tendència a augmentar els valors totals de compostos quan s'incrementa la direcció de vent de la petroquímica. «És de lògica perquè tenim una activitat industrial, emet compostos d'aquest tipus, com més ens ve la direcció de vent d'aquesta zona, més concentració», ha comentat.
Pel que fa a les concentracions d'1,3-butadiè observades, les mostres indiquen que hi ha episodis de concentracions més elevades d'aquest compost, cosa que es pot relacionar amb majors emissions puntuals, sense correlació amb el vent.
Més control, disminueixen les puntes
Per l'experta, la disminució de les concentracions dels compostos orgànics volàtils es deu a l'increment de controls per part de les administracions, altres institucions i de la mateixa indústria química. «Hi ha més consciència de la problemàtica, s'està fent més control, i per tant és lògic que també vagin disminuint al llarg del temps», ha defensat. Comparteix parer l'alcalde del Morell, Eloi Calvet, que ha considerat una «bona notícia» que les concentracions dels compostos vagin a la baixa, però ha subratllat que és «fruit» de la pressió social i institucional feta durant anys.
«Una pressió que hauria d'estar fent la Generalitat de Catalunya a través de la Taula de Qualitat de l'Aire que fa tres anys que no es convoca», ha lamentat. En aquest sentit, Calbet ha exigit al Govern que dugui a terme els estudis i ha reclamat que s'aprovi una legislació per establir els llindars. «Tenim unes mitjanes anuals que només marquen els límits del benzè i no dels altres compostos; no pot ser que estiguem analitzant més o menys el mateix aquí que a la Vall d'Aran quan tenim un complex industrial, una singularitat diferent al territori», ha dit. «Per tant, també hauríem de tindre aquesta singularitat en la legislació, com a mínim a l'empara del que és la qualitat ambiental. I això és el que no tenim», ha etzibat.
L'Ajuntament del Morell ha presentat aquest dimarts els resultats de l'estudi sobre la qualitat de l'aire al municipi en una sessió oberta al públic al Centre Cultural. L'acord amb la UPC, vigent des del 2024 fins al 2027, compta amb una inversió anual de 34.800 euros (gairebé 140.000 euros en total). Totes les dades en temps real es poden consultar al web municipal.