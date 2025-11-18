Societat
Salou commemora el 50è aniversari de la Festa del Calamar
A partir del 28 de novembre i fins al 14 de desembre, diversos restaurants del municipi participaran en les Jornades Gastronòmiques amb aquest producte com a principal protagonista
Salou celebrarà el 50è aniversari de la Festa del Calamar amb un programa especial d’actes culturals, gastronòmics i festius que s’estendrà entre el 22 de novembre i el 19 de desembre. Es tracta d'una de les tradicions més emblemàtiques del municipi i un referent del seu passat mariner.
La commemoració, que porta per lema 50 anys de mar i emoció, començarà el dissabte 22 de novembre, a les 12 h, amb la Trobada Gegantera d’Elements Marins. La cercavila recorrerà la plaça de les Comunitats Autònomes, el passeig Jaume I i finalitzarà a l’Espigó del Moll.
L'acte central de la festa tindrà lloc del 24 al 29 de novembre amb el concurs de pesca, quan les embarcacions participants sortiran cada tarda a les 15.15 h i tornaran a les 18.30 h al Club Nàutic de Salou. Les captures es registraran per determinar els guanyadors d’aquesta edició especial.
El dissabte 29 de novembre, a les 13 h, l’Espigó del Moll acollirà la tradicional degustació de calamar, amb un preu simbòlic de 2 euros.
A partir del 28 de novembre i fins al 14 de desembre, diversos restaurants del municipi participaran en les Jornades Gastronòmiques del Calamar, durant les quals oferiran menús i plats especials amb aquest producte com a principal protagonista.
Exposició que repassa mig segle de tradició
Com a clausura de la commemoració, el Hall del Teatre Auditori de Salou inaugurarà l’exposició 50 anys de la Festa del Calamar, que es podrà visitar de l’1 al 19 de desembre.
La mostra repassarà la història de la celebració amb fotografies, objectes i testimonis que evoquen l’evolució de la festa i el seu paper en la vida social del municipi.