Judicial
L'exalcalde dels Pallaresos i nou persones més són jutjades per un delicte de prevaricació, frau i suborn
Un mosso declara que el pressupost de l'empresa adjudicatària era «igual» que la memòria de l'arquitecte municipal
L'alcalde dels Pallaresos (2011-2015), Jaume Domínguez, està sent jutjat amb nou persones més per un suposat delicte de prevaricació, frau i suborn continuat per un cas de corrupció urbanística. Els altres acusats estan relacionats amb tres empreses constructores, a més de qui era secretari de l'ajuntament, l'arquitecte municipal i l'arquitecte superior.
Aquest dimarts, un subinspector dels Mossos d'Esquadra ha declarat que un dels tres pressupostos presentats en les obres que es feien, el que va guanyar, era «igual» a la memòria elaborada prèviament per l'arquitecte municipal. També que les altres dues constructores descartades que van presentar-se, van pressupostar «alt» i eren «familiars» de l'empresa adjudicatària.
L'Audiència Provincial de Tarragona acull des de la setmana passada el judici a l'exalcalde dels Pallaresos. També s'asseuen el banc dels acusats nou persones més: qui era secretari de l'ajuntament, l'arquitecte municipal, l'arquitecte superior i diverses persones vinculades a l'empresa d'Obres Agustí i Fills S.L. i els responsables de Construccions Ciscu 2004 i Construccions Salvat-Jové.
Els fets es remunten als anys 2010-2011 quan l'Ajuntament dels Pallaresos (Tarragonès) havia de fer unes obres al carrer del Sol i al del Vent. En l'escrit acusatori, Fiscalia assenyala que un dels administradors de la constructora Agustí i Fills S.L. va fer arribar directament a l'arquitecte municipal sense entrar-ho al registre de l'ajuntament fins a vuit pressupostos per unes obres que s'havien de fer en els dos carrers. Llavors, el fiscal apunta que l'arquitecte va redactar les memòries valorades «ajustant-se» als pressupostos facilitats amb la finalitat d'adjudicar les obres a la mateixa companyia.
En el cas del carrer del Sol s'havia de col·locar pedra d'escullera a un dels marges i omplir-ho de formigó, mentre que en el carrer del Vent s'havia de desfer el mur i la vorera de panot existent, excavar els fonaments i construir de mur de formigó, a més de col·locar el panot i una barana de ferro.
La voluntat era adjudicar «ràpidament» les obres i obtenir un «benefici a costa de l'erari públic a través d'una sobrevaloració» dels mateixos treballs. En conjunt, s'haurien apujat amb un sobrecost de 24.743,95 euros. Les obres del primer carrer valien 16.192,15 euros, però havien estat pressupostades per 48.388,85 euros. A inicis de l'any 2011, la tramitació dels expedients s'hauria aturat per decisió del secretari interventor perquè s'apropaven les eleccions municipals. Un cop passada la cita electoral i amb Jaume Domínguez com a nou alcalde, es van reiniciar els tràmits.
El ministeri públic indica que «per donar aparença d'objectivitat» durant la selecció es va convidar a participar dues empreses més, «tot i que ja s'havia decidit adjudicar els dos contractes a Obres Agustí i Fills S.L. Els responsables de les altres dues empreses que van accedir al concurs del contracte menor (Construccions Ciscu 2004 i Construccions Salvat-Jové) també estan acusats.
El fiscal considera que van presentar pressupostos superiors a les quantitats de la memòria valorada amb l'objectiu «d'evitar ser seleccionats per afavorir els interessos de l'empresa Agustí i Fills S.L». El juliol de 2011, l'arquitecte municipal va emetre un informe manifestat que la proposta d'Agustí i Fills S.L. era la «més favorable».
Mossos corrobora la versió de Fiscalia
Aquest dimarts al matí, un subinspector dels Mossos d'Esquadra que es va fer càrrec de la investigació ha corroborat la versió de la Fiscalia. Ha apuntat que les tres empreses que van optar a les obres eren tots «familiars» i que les dues que van perdre el contracte menor van fer un pressupost «alt». També ha indicat que els pressupostos de les empreses van ser presentats «el mateix dia i per la mateixa persona», tot i ser empreses diferents.
D'altra banda, el mosso ha comentat que el pressupost d'Agustí i Fills era «igual» que la valoració de l'arquitecte municipal. «Atenia la literalitat de la memòria», ha argumentat.
Obres al domicili particular de l'alcalde
Quan encara no s'havia resolt l'expedient, l'alcalde hauria decidit adjudicar el projecte a l'empresa que li fes un «millor preu» en unes obres que havia de fer al seu domicili particular. Concretament, una impermeabilització i rehabilitació d'unes humitats que havien sortit a la terrassa i les escales exteriors de casa de Jaume Domínguez. Primer, va demanar un pressupost a una altra empresa, el responsable del qual està citat com a testimoni al judici, però finalment l'alcalde es va decantar per Agustí i Fills S.L.
Aquest relat també l'ha sustentat el subinspector dels Mossos d'Esquadra que ha dit que quan van visitar la casa de l'alcalde en el marc de la investigació, el pèrit va taxar les obres de l'habitatge «el doble o el triple» del que el Domínguez havia pagat.
En un altre ordre, un dels testimonis, un home que era treballador de l'empresa Construccions Salvat-Jové, que al mateix temps dirigia el seu pare, ha explicat que mentre feien uns altres treballs al poble, va apropar-se l'alcalde a veure els treballs i va conversar amb el seu pare. Segons ha manifestat en seu judicial, el seu pare li va explicar que «havia d'anar a casa l'alcalde a fer unes obres» i que aquestes estaven «relacionades» amb una altra feina.
A més, Fiscalia relata que les certificacions del final de les obres emeses pels arquitectes municipals «no es corresponen amb la realitat executada», amb acabats inferiors als oferts, i alguns treballs que no s'havien fet.
Nou anys de presó per a l'alcalde
Per tot això, el fiscal acusa l'alcalde d'un delicte de prevaricació, frau i suborn continuat i demana una pena d'inhabilitació per treball o càrrec públic de set anys i nou anys de presó. Pel delicte de suborn continuat, Fiscalia vol imposar una multa de divuit mesos amb una quota diària de sis euros.
Per l'arquitecte municipal i el secretari interventor, el ministeri públic demana una inhabilitació per treball o càrrec públic de set anys i ingrés a presó durant quatre anys i sis mesos, a més d'inhabilitació absoluta durant vuit anys. Una pena que el fiscal també exigeix per les persones responsables de l'empresa Agustí i Fills S.L., a més d'una multa econòmica. Per l'arquitecte superior, que hauria fet les certificacions de les obres, Fiscalia demana una pena de cinc anys i quatre mesos de presó i una multa de 22 mesos amb una quota diària de cinc euros.
En el cas dels dos representants de les constructores que van participar del procés engreixant els respectius pressupostos, el fiscal vol una inhabilitació de treball i càrrec públic de quatre anys i dos anys de presó i tres mesos, a més de quatre anys d'inhabilitació absoluta.