Policial
Detenen un lladre multireincident a la Pineda per robar en tres vehicles
En menys d’una setmana se l’ha detingut en tres ocasions pels mateixos fets
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Salou i Vila-seca han detingut aquesta passada matinada a la Pineda un home de 51 anys, com a presumpte autor de tres delictes de robatori amb força a interior de vehicle.
Els fets van tenir lloc pels volts de les 03.30 hores quan una patrulla que efectuava tasques de prevenció de delictes a la platja de la Pineda (Vila-seca), va sorprendre un home regirant l’interior d’un vehicle estacionat al carrer d’Amadeu Vives. Tot i intentar fugir ràpidament del lloc, els agents el van interceptar i seguidament van comprovar que duia a sobre diverses quantitats de monedes i una sèrie d’objectes que podria haver sostret d’alguns vehicles.
Amb el suport d’una altra patrulla, es va poder determinar que el lladre va forçar dos vehicles més amb l’ajuda de puntes de tornavís i una eina de mesura de precisió que li van localitzar en l’escorcoll.
Dos fets més en menys d’una setmana
Es dona la circumstància que l’home detingut, el qual acumula fins a 39 antecedents policials per tota mena de delictes patrimonials, va ser detingut dijous passat al barri de Campclar de Tarragona pel mateix fet. En concret, al voltant de les 05.00 hores, una patrulla el va sorprendre amagat darrere d’un vehicle aparcat al carrer Riu Foix. També se li van trobar a sobre els objectes que havia acabat de sostraure.
Només dos dies després d’aquest robatori, en concret aquest dissabte, el lladre va tornar a actuar a la Canonja. Pels volts de les 00.15 hores, agents de la Guàrdia Municipal van alertar que el tenien retingut per robar dins d’un turisme al carrer de Pere Gran Marca. En arribar al lloc, els mossos el van reconèixer d’immediat per ser l’autor de nombrosos robatoris similars a diversos punts del Tarragonès i el van detenir.
Està previst que el detingut passi a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona en les properes hores.