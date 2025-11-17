Oci
PortAventura World celebra el Nadal amb un nou espectacle i una pinyata a l'estil mexicà
Del 22 de novembre al 6 de gener el resort de la Costa Daurada compta amb una programació plena d'emoció per a il·lusionar a tota la família
PortAventura World engegarà la temporada de Nadal el 22 de novembre i s'allargarà fins al 6 de gener de 2026, convertint-se en un paradís festiu amb nous espectacles, llums i personatges per a sorprendre a grans i petits. La temporada nadalenca serà l'última gran cita festiva del 30è aniversari del resort.
Per acomiadar aquest any, el resort de la Costa Daurada estrenarà un nou espectacle sota el nom Circo de Navidad. Una història carregada d'il·lusió i superació que segueix a una jove d'un petit poble a descobrir la seva vocació artística gràcies a l'arribada del circ. La música, la llum i el talent transformen l'escenari en una oda al poder dels somnis que rescata l'elegància i nostàlgia de la tradició circense per Nadal.
Cada capvespre l'àrea de Mediterrània cobrarà vida amb un moment molt especial: l'encesa de llums de PortAventura Park. Un espectacle que transformarà el parc amb una atmosfera de llum i color per acomiadar el dia d'una forma única.
A més, enguany, com a novetat, els visitants podran gaudir d'una experiència Nadalenca al més pur estil mexicà, mitjançant la recreació de versos típics, cançons festives i ball, que convida els visitants a celebrar el Nadal Mexicà com mai ho havien fet. Una gran festa que culmina amb una tradicional pinyata estrella per als nens, que busca compartir noves maneres de gaudir de Nadal en família.
«Cada època de l'any a PortAventura World és un viatge, una oportunitat de redescobrir el resort d'una forma completament nova. Cada detall ha estat pensat per a sorprendre i deixaser- emportar per la il·lusió renovada de PortAventura World durant aquestes dates, que busquen despertar les emocions més profundes de tots els visitants», ha declarat Choni Fernández, directora de Client, Sostenibilitat i Comunicació de PortAventura World.
Una oferta a la qual se sumen els ja clàssics del resort per a aquesta època de l'any, com El Bosque Encantado, amb nous elements temàtics, perquè els nens i les nenes visquin la seva trobada més màgica amb Pare Noel o la gran desfilada de tancament Christmas Parade, que converteix cada fi de jornada en un festival de llums i colors. I és que gràcies a la tematització de les diferents zones i la il·luminació al caure la nit, PortAventura World es transforma en un destí de somni, ple de vida amb les actuacions especials amb motiu del 30 aniversari i amb l'arribada aquest any dels fullets i els patges carters disposats a complir tots els desitjos.
A més, l'oferta gastronòmica torna a transformar-se per a aquestes dates, amb menús especials nadalencs i el dinner show familiar de La Posada de los Gnomos. Els hotels del resort també es converteixen un any més en llars nadalenques en les quals viure les dates més destacades d'aquestes festes amb decoració especial i experiències completes per als qui volen viure una Nit de Nadal o una Nit de cap d'any diferent, al pur estil de PortAventura World.
Amb més de 40 dies de celebració, PortAventura World consolida el Nadal com una de les seves grans èpoques de l'any amb una proposta emocionant. Un gran tancament per a un any ple de records i moments inoblidables rememorant els seus 30 anys.