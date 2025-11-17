Policial
Detingut a Vila-seca un conductor begut i drogat que va intentar atropellar dos mossos
La detenció es va produir en un control preventiu de trànsit a l'N-340
Un home de 27 anys ha estat detingut la matinada d’aquest dissabte a Vila-seca com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit per circular sota l’efecte de l’alcohol i les drogues i fer-ho de manera temerària. També se li atribueix un delicte de desobediència i resistència als agents de l’autoritat.
Els fets van tenir lloc durant un control preventiu de trànsit dels Mossos d’Esquadra que es va dur a terme a les 03.30 d’aquesta matinada al quilòmetre 1154,5 de la carretera N-340 al seu pas per Vila-seca. El conductor d’un vehicle que circulava en sentit Tarragona, no va obeir les indicacions dels agents i sobtadament va accelerar bruscament per intentar envestir-ne dos i fugir del lloc a gran velocitat.
Una dotació de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), el va poder aturar a pocs metres de distància i va comprovar que el conductor presentava símptomes de conduir sota els efectes de begudes alcohòliques.
En fer-li seguidament la prova d’alcoholèmia va donar una taxa de 0,46 mg/l, mentre que en la prova de detecció de drogues va donar positiu en cocaïna.
Durant l’actuació policial, els mossos van identificar els quatre passatgers del vehicle que l’acompanyaven.
El detingut, el qual acumula un total de 23 antecedents, la majoria per altres cossos policials, ha passat aquest matí a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.
Control amb 80 proves d’alcohol i drogues
Durant el control dut a terme en aquest punt de la N-340 a Vila-seca fins les 07.30 hores d’aquest diumenge, de les 75 proves d’alcoholèmia, un total de 7 van concloure amb denúncies administratives, igual que 4 de les 5 corresponents a drogues. Així mateix, també es van tramitar diligències per l’apropiació indeguda d’un vehicle.