Habitatge
El Consell Comarcal del Tarragonès promou el lloguer d’habitatges buits a la comarca
A través de la borsa de mediació per al lloguer social ofereix garanties als llogaters vers possibles desperfectes o impagaments
El Consell Comarcal del Tarragonès vol contribuir a augmentar el parc d’habitatges en lloguer a la comarca. Concretament, vol animar a tots aquells propietaris que disposen d’habitatges buits i que romanen tancats a què els posin en lloguer d’àmbit social.
Moltes vegades, els propietaris tenen reticències a posar els seus pisos en lloguer per possibles desperfectes que puguin patir o, fins i tot, impagaments per part dels inquilins. Amb la voluntat de revertir aquesta situació, des de l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal del Tarragonès s’han estat impulsant durant els darrers mesos reunions amb els alcaldes i alcaldesses, així com amb tècnics municipals d’aquesta àrea per tal de fer difusió de la borsa de mediació de lloguer social que gestiona l’ens supramunicipal.
La gestió d’aquesta borsa, és fruit d’un conveni del Consell Comarcal del Tarragonès amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i que es renova cada 3 anys.
El Consell Comarcal del Tarragonès ofereix doncs a través d’aquesta borsa garanties per tal que els propietaris puguin llogar amb tranquil·litat. En definitiva, la gestió que es fa des del Consell és fer de mediadors entre propietaris i llogaters. Els propietaris d’immobles privats posen a disposició el seu habitatge a la borsa i el Consell els hi proporciona un llogater que ha d’estar inscrit a la mateixa. D’aquesta manera es busca que als diferents municipis de la comarca es generi moviment al parc d’habitatges buit.
Entre altres gestions, el Consell ofereix acompanyament gratuït en la redacció i signatura del contracte; assegurança gratuïta de la llar així com de cobrament dels lloguers fins a 6 mesos d’impagaments; assessorament tècnic i jurídic; visites de seguiment a l’habitatge durant la durada del contracte, etc.
Requisits
Pel que fa a l’habitatge, aquest ha de disposar de la cèdula d’habitabilitat vigent i haurà de fixar un preu per sota del preu de mercat. S’hi poden adherir habitatges de qualsevol tipologia i superfície (pisos, cases unifamiliars, etc.).
Pel que fa al llogater, aquest ha d’estar inscrit a la borsa de mediació per al lloguer social; ha de tenir una entrada de diners fixa (nòmina, prestació, etc.); ha de poder assumir la despesa del lloguer; i ha de tenir uns ingressos màxims de 4 vegades l’índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).
Actualment hi ha 23 contractes vigents a tota la comarca a través d’aquesta borsa: 11 a Salou, 4 a Constantí, 4 a Torredembarra, 2 a la Pobla de Mafumet, 1 a Vilallonga del Camp i 1 més a Perafort. Les persones inscrites a la borsa són 88, de les quals 23 són els contractes abans esmentats i les altres 65 restants es tracta de sol·licituds d’habitatges en municipis on actualment no hi ha cap habitatge a la borsa.
Les persones que necessitin més informació es poden dirigir a l’Oficina Local d'Habitatge del Tarragonès, ubicada al carrer de les Coques 3 de Tarragona, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores. També poden trucar al 977 244 500 o bé enviar un correu electrònic a habitatge@tarragones.cat