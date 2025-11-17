Succesos
Ferit greu després de ser atropellat a l'AP-7 a Creixell
Els fets han passat a les 08.25 hores i la via compta amb uns quatre quilòmetres de retencions
Una persona ha estat atropellada a primera hora del matí per un cotxe a l'AP-7 a Creixell. Segons explica el Servei Català de Trànsit (SCT), els fets han passat a les 08.25 hores al punt quilomètric 228,9 en sentit Barcelona. L'home hauria intentat creuar la via, per la que passen milers de vehicles cada dia, quan ha estat atropellat. El vianant ha resultat ferit greu, tot i que no es tem per la seva vida, i ha estat traslladat fins a l'hospital Joan XXIII de Tarragona.
L'incident ha comportat que un dels carrils estigui tallat a la circulació i hi ha retencions de quatre quilòmetres. Fins al lloc s'han desplaçat Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).