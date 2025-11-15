Societat
Detinguts dos homes per espoliar un punt del fons marí amb valor arqueològic al Tarragonès
Els presumptes autors van robar a una zona molt propera a un jaciment subaquàtic desconegut i pendent d’estudi científic
Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes com a presumptes autors d’un delicte contra el patrimoni històric després de ser localitzats in fraganti amb detectors de metalls subaquàtics, a una antiga zona de fondeig, a prop d’una platja del litoral de Tarragona. Els fets van succeir el passat 28 d’octubre, quan efectius de la Policia Marítima dels Mossos que patrullaven per la zona van observar una persona amb neoprè dins l’aigua. Els agents es van apropar per saber quin tipus d’activitat feia, però l’home va fer cas omís. Després van indicar-li que anés cap a la platja on l’esperaven els dos agents. L’home, en sortir de l’aigua, portava un detector de metalls que evidenciava que no realitzava pesca submarina.
Els agents el van acompanyar fins al seu vehicle per verificar la seva documentació. En arribar al cotxe, van identificar un segon home que l’esperava i que, només veure els agents, va intentar amagar una bossa. Dins d’aquesta hi havia, segons els Mossos, peces que era evident que en algun moment havien estat sota l’aigua del mar, com anells, 46 monedes, escut de coure i altres metalls, que podrien tenir valor arqueològic. Seguidament, la policia va escorcollar el cotxe, localitzant un segon detector de metalls i un sedàs per destriar els objectes de la sorra. Els objectes trobats van ser intervinguts per la Unitat Central de Patrimoni Històric del Cos de Mossos d’Esquadra, que també es va desplaçar al lloc dels fets.
Posteriorment, efectius de l’Àrea Marítima van fer comprovacions des del mar en el punt on es trobava el bussejador i van identificar restes i bigues de fusta que corresponen a una embarcació enfonsada no documentada. Amb tots els indicis recollits, els investigadors no van dubtar que els dos homes estaven, segons els Mossos, espoliant una zona amb gran potencial arqueològic molt pròxima a un jaciment protegit. Davant dels fets, els agents van detenir els dos homes per participar presumptament d’un delicte d’espoli contra el patrimoni històric.
Segons investigacions anteriors, els detinguts ja eren coneixedors de la normativa que prohibeix l’espoli subaquàtic, ja que almenys un d’ells va ser investigat amb anterioritat per uns fets similars a un altre jaciment de Catalunya l’any 2024.
En paral·lel, el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC) ha iniciat un estudi científic de la zona per determinar la seva antiguitat i valor patrimonial, així com la possible vinculació entre el material intervingut i el jaciment subaquàtic. La investigació policial continua oberta i es considera la possibilitat de l’existència d’altres grups especialitzats en zones de fondeig per espoliar restes arqueològiques.