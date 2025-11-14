Policial
Detenen a Salou els dos autors d’un furt a l’àrea de servei Mèdol Nord a l’AP-7
Els dos detinguts acumulen un total de 107 antecedents policials, la majoria per furts
Agents dels Mossos d’Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Salou i Vila-seca van detenir ahir, en aquest municipi del Tarragonès, dos homes de 26 i 33 anys, com a presumptes autors d’un delicte de furt.
Els fets van tenir lloc cap a les 14.35 hores, quan diverses patrulles van ser alertades d’un furt comès a l’àrea de servei Mèdol Nord, ubicada al quilòmetre 237 de l’AP-7 a Tarragona.
Segons les primeres informacions, mentre un dels sospitosos distreia el conductor, l’altre aprofitava per robar els objectes. Tot seguit, tots dos van marxar ràpidament del lloc.
En rebre l’avís, les dotacions policials van establir diversos punts de control a l’autopista per intentar localitzar el vehicle relacionat amb els fets. Poc després, agents de paisà, que estaven fent tasques de seguretat ciutadana a Salou, van detectar el mateix vehicle estacionat davant d’un domicili del carrer Major.
Després d’uns minuts de vigilància, els agents van observar com els dos homes sortien de l’habitatge i els van aturar. Els van reconèixer d'immediat atès que entre ambdós acumulen un total de 107 antecedents policials, la majoria per furts. Un cop comprovats els indicis que els vinculaven amb els fets, els mossos els van detenir cap a les 18.20 h.
Està previst que els arrestats passin en les properes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.