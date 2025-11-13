Municipal
Salou interposa més de 30 multes contra els residus voluminosos abandonats al carrer
La majoria de les sancions tramitades aquest 2025 ascendien a 300 euros
L’Ajuntament de Salou ha reforçat en les últimes setmanes el control i les inspeccions per evitar l’abandonament de residus voluminosos fora dels punts autoritzats, especialment a prop dels contenidors. Es tracta d’una pràctica que deteriora la imatge del municipi, afecta la convivència i vulnera les normes bàsiques de civisme.
Els serveis municipals i la Policia Local han incrementat la vigilància i ja han imposat diverses sancions que poden arribar als 300 euros, import que s’ha aplicat en la majoria dels casos.
Durant el 2024 es van registrar una vuitantena de denúncies per abandonament de voluminosos, 64 de les quals es van sancionar amb 300 euros cadascuna. Pel que fa al 2025, ja s’han tramitat més de 30 denúncies, pràcticament totes elles resoltes amb la quantia màxima.
L’Ajuntament alerta que aquests actes incívics impacten negativament en la imatge i la reputació del municipi, referent turístic arreu del país. A més, la retirada d’aquests residus abandonats suposa un cost econòmic que acaben assumint tots els contribuents. També aquells que actuen amb responsabilitat.
El consistori recorda que Salou disposa d’un servei gratuït de recollida de residus voluminosos, accessible a través del telèfon 977 10 16 13, per facilitar als veïns i veïnes el correcte dipòsit d’aquests materials i evitar males pràctiques que embruten i degraden l’espai públic.
Paral·lelament, la Policia Local continuarà reforçant la vigilància als punts més sensibles del municipi i sancionarà les conductes incíviques de les persones que abandonin objectes o mobles sense utilitzar els canals adequats.
L’Ajuntament fa una crida al civisme, a la corresponsabilitat i al respecte pel que és de tots: cuidar Salou, cuidar el que és nostre i preservar la imatge del municipi per al benestar dels residents i per als milers de turistes i visitants que rep cada any.