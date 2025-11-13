Política
El PP denuncia que la Generalitat prohibirà l’aparcament gratuït a l’estació del Camp
El diputat Huguet proposa que l’aparcament provisional que s’ha d’habilitar sigui gratuït després de les obres del 'low cost'
El Partit Popular de Tarragona ha denunciat que el Govern d’Illa prohibirà l’aparcament gratuït a l’estació d’alta velocitat del Camp de Tarragona. El diputat Pere Lluís Huguet ha proposat que l’aparcament provisional, que s’ha d’habilitar mentre es construeix el low cost, sigui gratuït de forma permanent després de les obres.
El diputat ha recordat que els ciutadans del Camp de Tarragona fan servir aquest servei públic per anar a treballar davant el pèssim i deficient servei de les Rodalies de Catalunya i que, actualment, han d’aparcar al costat de la carretera, amb el risc en la seguretat de les persones i dels cotxes que pateixen actes vandàlics. Els populars han advertit que la solució que proposen les administracions és un espai transitori fins que hi hagi un altre de pagament. «Han de construir un aparcament provisional i un altre que el farà La Secuita que serà el low cost i, per tant, es prohibirà l’aparcament on estan els cotxes ara. Tindrem un aparcament d’alt cost i un altre low cost, però cap opció on aparcar lliurement de forma gratuïta», ha lamentat Huguet.
El Partit Popular ha tornat a presentar una altra Proposta de Resolució instant a la Generalitat a què hi hagi un aparcament gratuït i públic en una estació que està fora dels nuclis urbans. «El que volem des del PP és que hi hagi un aparcament gratuït. Ja tenim un de pagament, ara en tindrem dos? Les persones volem accedir a l’estació i només podrem aparcar pagant, això és el que volen?», ha criticat Huguet.