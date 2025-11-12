Diari Més

Noves sonoritats per a una tradició viva

El cantaor de Catarroja Miquel Gil presentarà el seu nou treball 'Viatger' el pròxim dissabte 15 de novembre a les 20 h al Casino de Constantí en el marc del Festival Accents

Cristina Serret
Cristina Serret

Després de quaranta anys de trajectòria musical, el músic valencià Miquel Gil presenta el seu últim treball Viatger (Menuda Gràcia, 2024) reivindicant el fet de fer-se gran amb dignitat, defugint la nostàlgia pels temps passats i afirmant que el nostre temps és ara, aquest que estem vivint. 

«Abans hi havia un respecte cap a la gent que feia anys. Ara, sembla que t’has d’arraconar», afirma. «Aquesta és la intenció de Viatger, la d’una persona que, com a músic, ja té un bagatge».

Miquel Gil (Catarroja, 1956), arriba aquest pròxim dissabte al Casino de Constantí per presentar aquest treball en un concert que oferirà a les vuit del vespre, en el marc del Festival Accents. 

De la mà del productor Nelo Alfonso, Gil ha elaborat un disc replet de patrons tradicionals dels Països Catalans i del Mediterrani, però sense renunciar a l’electrònica i als sons contemporanis. «Ha sigut un treball de cocció molt lenta que ha durat gairebé dos anys», afirma. 

La tradició oral i popular, admet, és la base de tot «i m’interessa molt conservar-ne l’essència, però tampoc puc evitar que pel meu cap hi passin els Beatles, Led Zeppelin o Radiohead». En aquest mateix sentit assegura que «la tradició no és una cosa de marbre que no evoluciona i que has de seguir de la mateixa manera que fa 150 anys. Al contrari, has d’evolucionar-la i, sobretot, intentar aconseguir que sigui útil». 

En definitiva, afirma el de Catarroja, «a mi m’interessa jugar, xocar, i incorporar a la roda les coses que estan succeint al segle XXI en l’àmbit sonor i que aquesta continuï rodant».

Viatger ha estat presentat com un treball d’artesania musical del segle XXI. Així i tot, Gil afirma que aquest disc no suposa cap trencament respecte a treballs anteriors: «Si agafes el disc Orgànic i escoltes la cançó Un silenci i, al final, li vas donant volum, veuràs que hi ha un sàmpler de Led Zeppelin baixat a quatre vegades la seva velocitat. Allò ho vaig gravar l’any 1999, i el disc es va publicar l’any 2000».

Per presentar aquest Viatger a Constantí el cantaor valencià actuarà en format duet amb Nelo Alfonso. «Normalment, actuem amb una formació més gran, però en aquest cas serà diferent, i això permetrà que puguem despullar una mica més les cançons, deixant-les en l’essència i intentant que emocionin». 

El concert, explica, inclourà material del nou treball, però també temes dels vint-i-cinc anys de trajectòria anterior. Les entrades per al concert de Constantí tenen un preu de 15 euros i ja es poden comprar de manera anticipada a través de la web del Festival Accents (www.festivalaccents.cat).

