Successos
Detenen tres persones a Creixell per robar en establiments del Tarragonès
Els productes intervinguts són aliments, begudes, roba, calçat i productes d'higiene per valor de 3.253 euros
Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Torredembarra van detenir dissabte passat a Creixell dos homes i una dona de 21, 25 i 31 anys, com a presumptes autors d'un delicte de furt. L'actuació policial va tenir lloc cap a les 14.30 hores del mateix dissabte, quan una patrulla d'agents de paisà va ser alertada de diversos furts en establiments del municipi.
Els mossos es van desplaçar fins al passeig de Miramar, on els responsables d'un establiment van explicar que uns desconeguts podrien estar actuant a la zona. Les dotacions policials van iniciar la recerca dels sospitosos i poca estona després van localitzar un vehicle amb tres ocupants que s'ajustaven a la descripció dels autors dels furts.
Aquests fets s'havien produït a un mínim de tres superfícies comercials de Torredembarra i Altafulla. Els agents van aturar-los quan accedien a Creixell a través de l'avinguda Juli Cèsar.
Aliments, begudes, roba, calçat i productes d'higiene per valor de 3.253 euros
En l'escorcoll, van localitzar una gran quantitat d'aliments envasats amb el seu corresponent etiquetatge dins de bosses d'escombraries. Estaven dipositats al maleter a temperatura ambient i sense cap recipient tèrmic que garantís el manteniment de les condicions de fred.
També hi van trobar llaunes de conserves, cafè, begudes, diverses llaminadures i tauletes de xocolata, peces de roba i calçat que també duien etiqueta, perfums i tota mena d'elements d'higiene personal. En total, cinc bosses plenes amb productes valorats en 3.253 euros.
Les tres persones identificades van oferir arguments incongruents i contradictoris, i en cap moment van poder aportar cap rebut de compra ni acreditar la procedència d'aquest material. Tampoc disposaven de cap justificant que demostrés que havien tret diners d'un caixer automàtic per realitzar la compra en efectiu de tot el que duien.
Els mossos van constatar que la dona tenia antecedents per furts en establiments comercials. Així mateix, es va determinar que els dos homes es limitaven a altres tasques com distreure les víctimes o assegurar la fugida del lloc. Els mossos continuen fent gestions al voltant de la procedència de tots els productes intervinguts.
Els tres arrestats van passar a disposició del jutjat de guàrdia en funcions del Vendrell aquest diumenge.