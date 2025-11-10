Història
Vila-seca celebra 500 anys de la unificació
El passat divendres l’acte commemoratiu de la unificació de Vila-seca del Comú amb la Vila-seca de Solcina va omplir l’Auditori Josep Carreras
Divendres 7 de novembre l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca va fregar el ple absolut. Autoritats, representants d’entitats locals i veïns i veïnes del municipi van omplir la sala amb motiu de l’acte institucional de commemoració del 500 aniversari de la unificació de Vila-seca, un capítol clau en la història local, que va ser rigorosament explicat per Joan M. Pujals.
Qui va ser alcalde de Vila-seca del 1983 al 1992, president de la Diputació de Tarragona del 1988 al 1992 i exconseller de Generalitat de Catalunya va impartir una conferència en què va explicar els fets que van afavorir que l’arquebisbe de Tarragona impulsés la unificació de Vila-seca del Comú amb la Vila-seca de Solcina, fent que prevalgués el nom de la segona.
«L’any 1525 l’arquebisbe de Tarragona, Pere de Cardona, va comprar la senyoria de la Vila-seca dels Olzina i el seu castell a la vídua de Gaspar de Saportella, que en tenia la jurisdicció per herència familiar des de feia gairebé un segle», va començar explicant Pujals.
A continuació, el vila-secà va exposar el context històric en què va succeir aquell episodi, recordant les tensions pel domini del territori i el sorgiment de les dues vila-seques, així com el paper fonamental de l’arquebisbe. D’ell, el conferenciant en va destacar entre altres qüestions el fet que adquirís el Castell de Vila-seca «sense cap interès personal o familiar, per reforçar la cohesió, el repoblament, el progrés i la defensa del port de Salou, de Vila-seca i del Camp de Tarragona».
Ho va fer, assegurava Pujals, «a partir d’una mirada àmplia, d’un projecte de renovació, amb un ideal de bé comú». Una acció que, en paraules de l’orador, «va tenir un efecte multiplicador i va generar una realitat nova que va superar l’estricta suma de les dues parts».
L’acte commemoratiu va estar presidit per l’alcalde de Vila-seca, Pere Segura. Després de la conferència, el públic va gaudir d’un concert a càrrec de Carles Blanch i Quiteria Muñoz. La vetllada es va cloure al vestíbul del Josep Carreras amb una copa de cava per a tots els assistents i l’obsequi de la publicació commemorativa Una cruïlla decisiva, obra del mateix Joan Maria Pujals, editada amb motiu de l’efemèride.