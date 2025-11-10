Educació
Augmenten un 28% les beques menjador al Tarragonès, que arriben a més de 8.300 infants
El Consell Comarcal destina 9,8 milions d’euros al programa durant aquest 2025
El Consell Comarcal del Tarragonès becarà 8.321 infants d’educació infantil i primària durant aquest 2025 a través del programa de beques menjador, amb una inversió total de 9,8 milions d’euros. Es tracta d’un increment del 28% respecte al 2023, quan la xifra se situava entorn dels 6.500 alumnes i l’import destinat va ser de 7,6 milions.
«El creixement i l’esforç econòmic és la demostració que les beques de menjador són una eina molt important per trencar l’espiral de la pobresa infantil», afirma Jordi Collado, president de la Comissió Informativa d’Ensenyament del Consell Comarcal del Tarragonès.
Actualment, el 26% dels infants d’educació infantil i el 34% dels de primària del Tarragonès reben aquest ajut, una cobertura mitjana del 31%, molt propera al percentatge d’infants en risc de pobresa a Catalunya, situat en el 34,8%.
«Els percentatges de pobresa es mantenen, la precarietat laboral i els sous baixos no permeten millorar aquestes dades», apunta Collado. Per aquest motiu, explica, «augmentar les beques menjador és una obligació per la nostra acció política, és important que les administracions locals ens ocupem dels problemes reals de la gent». Així, reclama un «major esforç de finançament per part de la Generalitat per avançar cap a la universalització del servei».
Durant aquest mandat (2023–2027), el Consell ha implantat un sistema de pagaments trimestrals i una justificació única a final de curs per simplificar la gestió. «Una administració eficaç i un control exhaustiu són la millor fórmula perquè els diners públics protegeixin els infants més vulnerables», afegeix Collado.
Més enllà de l’àpat
El menjador escolar, assenyala, no és només un espai d’alimentació, sinó també una «eina d’equitat i cohesió social». Diversos estudis, indica, posen en manifest que aquest servei contribueix a millorar la salut, el rendiment acadèmic i la conciliació familiar.
Malgrat això, a Catalunya encara hi ha prop de 180.000 infants en risc d’exclusió social que no accedeixen a una beca menjador, segons dades del Síndic de Greuges.
Per obtenir una beca menjador, l’alumne ha d’estar matriculat en un centre públic o concertat i utilitzar el servei de menjador. Els ingressos familiars anuals no poden superar els llindars establerts: en una família de dos adults i dos infants, el límit és de 27.953,70 euros. Queden excloses les famílies amb un volum de negoci superior a 155.500 euros anuals o amb rendiments patrimonials alts.