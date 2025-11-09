Cultura
Guillermo Mora guanya el XI Premi Salou de Recerca Pictòrica amb l’obra 'Sí, però no'
La peça ha estat reconeguda pel jurat «per la seva capacitat de reflexió i per l’ús innovador dels llenguatges pictòrics contemporanis»
La Torre Vella de Salou va ser ahir al vespre l’escenari del lliurament del XI Premi Salou de Recerca Pictòrica 2025, un certamen que ha tornat amb força coincidint amb els 25 anys de la seva creació i amb la celebració de Salou com a Capital de la Cultura Catalana 2025.
L’acte va reunir nombrosos artistes, membres del jurat, representants institucionals i públic amant de l’art, en una vetllada que va combinar emoció, reconeixement i memòria col·lectiva, consolidant la Torre Vella com un dels espais culturals de referència del municipi.
L’obra Sí, però no, de l’artista madrileny Guillermo Mora, ha obtingut el primer premi d’aquesta onzena edició, reconeguda pel jurat «per la seva capacitat de reflexió i per l’ús innovador dels llenguatges pictòrics contemporanis».
El primer accèssit ha estat per a Grosses Jersey Loch, de Svantje Busshof; i el segon accèssit, per a Bosc Negre Fum, de Àlvar Calvet. Les mencions d’honor han recaigut en Habitante del silencio, d’Anna Elisabeth Salova, i Voûte 1. Volta 1, d’Alain Chardon.
Una edició especial en un any culturalment històric
La regidora de Cultura, Júlia Gómez, va obrir l’acte destacant el valor simbòlic d’aquesta edició, «especialment significativa perquè marca la recuperació d’un concurs que forma part de la nostra història cultural i que, al llarg dels anys, ha contribuït decisivament a impulsar el talent creatiu i a projectar la imatge de Salou com un municipi dinàmic, obert i compromès amb l’art».
Gómez va subratllar que la coincidència amb la Capital de la Cultura Catalana «no podia arribar en millor moment per reivindicar el valor de la creació artística, la recerca i la innovació com a eixos fonamentals d’una societat que aposta per la cultura com a motor de progrés i de convivència».
La regidora també va posar en relleu el compromís de l’Ajuntament amb els creadors i amb la difusió de la cultura com a eina de cohesió social: «L’art ocupa un espai central en la nostra vida col·lectiva; ens ajuda a entendre el món, a expressar emocions i a connectar-nos com a comunitat».
Va tancar la seva intervenció felicitant tots els participants i destacant que «Salou continuarà donant suport als artistes i fomentant espais per a la creació i l’experimentació».
25 anys d’un premi nascut a Salou i amb vocació de futur
La comissària del certamen, Raquel Medina, va recordar amb emoció els orígens del premi, impulsat fa un quart de segle per l’aleshores regidor de Cultura Pere Granados, «quan encara no teníem cabells blancs», i gràcies a l’entusiasme de l’empresari salouenc José Luis Rubio i de l'extècnic de Cultura, Josep Maria Guinovart.
Medina va explicar que «la pandèmia va interrompre una trajectòria d’èxit, però gràcies a la Capitalitat Cultural de Salou ha arribat el moment de reprendre’l amb més força que mai».
Segons va indicar, enguany s’ha registrat «una participació molt elevada i d’un nivell excepcional, amb artistes de diverses nacionalitats, fet que ha sorprès molt positivament els membres del jurat».
La comissària va definir Salou com «un aparador viu de l’art contemporani, de la pluralitat de tendències i de la innovació en un mitjà tan antic com la pintura», i va remarcar que «l’art és comunicació, emoció i connexió, i sense el públic res d’això tindria sentit».
El jurat reivindica la vitalitat de la pintura
Entre els membres del jurat, Nimfa Bisbe, cap de les col·leccions d’art de la Fundació «la Caixa», va destacar «l’honor i la responsabilitat de formar part d’aquest premi, que demostra, un cop més, la vitalitat i la força de la pintura».
Bisbe va subratllar que «tot i que sovint se n’ha volgut declarar la mort, la pintura no ha desaparegut ni amb la tecnologia ni amb la intel·ligència artificial; al contrari, continua viva, vibrant i transformant-se, com ho demostren les obres d’aquesta edició».
La crítica d’art va remarcar la qualitat del debat entre els membres del jurat i la dificultat de la decisió final, atès «el nivell altíssim de les propostes», i va celebrar «la riquesa de mirades i de llenguatges que conviuen en aquesta edició del premi».
«Mentre sigui alcalde, aquest premi no desapareixerà mai»
Pere Granados, va cloure l’acte amb un discurs durant el qual recordar que aquest premi «va néixer amb la vocació d’unir la gent a través de l’art i de reconèixer el talent, la sensibilitat i la creativitat de totes aquelles persones que dediquen la seva vida a les arts plàstiques».
L'alcalde va evocar els inicis del certamen, quan ell mateix era regidor de Cultura, com un homenatge a José Luis Rubio, «empresari salouenc, amant de l’art i persona compromesa amb la bellesa i la cultura».
Granados va posar en relleu que aquest guardó «ha contribuït, al llarg dels anys, no només a donar a conèixer grans artistes, sinó també a projectar el nom de Salou en el panorama cultural i artístic».
I va voler deixar un missatge contundent: «Mentre sigui alcalde, aquest premi no desapareixerà mai. Continuarem donant suport a l’art, estimant la cultura i treballant perquè aquest guardó, ja plenament consolidat, continuï creixent i inspirant».
Granados va concloure assegurant que el Premi Salou de Recerca Pictòrica «ens dignifica com a municipi, ens enriqueix com a societat i ens projecta al món com una ciutat que creu en la cultura i en el talent».
La vetllada es va tancar amb una fotografia de grup dels premiats, el jurat i les autoritats, seguida d’un refrigeri als jardins de la Torre Vella, que acollirà durant els propers mesos l’exposició de les obres seleccionades.