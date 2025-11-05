Equipaments
El barri de Vila-seca que tindrà un nou aparcament 24 hores a la zona esportiva
Les obres a la Plana inclouen nova pavimentació, enllumenat i càmeres de seguretat, amb una inversió de 214.523 euros
L’Ajuntament de Vila-seca ha aprovat el projecte bàsic i executiu per a les obres de millora i adequació de la zona esportiva del barri de la Plana, amb l’objectiu d’habilitar-hi una nova zona d’aparcament públic. El projecte respon a la necessitat detectada els darrers anys d’ampliar les places disponibles en aquest nucli, i se situa a l’àmbit nord del recinte esportiu, on ja s’havia executat prèviament una plantació d’arbrat en retícula.
Les actuacions preveuen la retirada de totes les portes d’accés per garantir l’ús públic i obert de l’espai les 24 hores del dia, així com la reparació d’un tram de paviment malmès. El projecte inclou la pavimentació de l’àrea d’aparcament, amb la delimitació de les places i el sentit de circulació, la creació d’una vorera per facilitar l’accés dels vianants i el gir dels vehicles, i la instal·lació de l’enllumenat necessari per al seu funcionament nocturn. També s’hi contempla la preinstal·lació de càmeres de seguretat i l’eliminació parcial dels tancaments actuals per mantenir-ne el caràcter públic.
El pressupost d’execució material de les obres és de 148.984,51 euros, mentre que el pressupost d’execució per contracte ascendeix fins als 214.522,80 euros. Un cop s’aprovi el projecte, s’iniciarà el procediment de contractació per adjudicar els treballs a una empresa qualificada.
Aquesta actuació millorarà la mobilitat i l’accessibilitat al barri, afavorint l’ús públic de la zona esportiva i aportant un espai més ordenat, segur i funcional per als veïns.