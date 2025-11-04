Fira del Vi de Salou
Salou estableix nous ponts cap a la cultura del vi
El SAVI crea una trobada per afavorir la connexió del sector del vi i el de la restauració
Poc més de quatre de cada deu ampolles de vi que se serveixen en restaurants catalans pertanyen a denominacions d’origen catalanes. Així ho reflecteixen les dades de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), una xifra que vindria a confirmar l’estès sentiment del sector viticultor de casa nostra, que sovint lamenta que li costi excessivament arribar a les cartes dels nostres restaurants.
Conscients que per salvar algunes distàncies sovint cal construir ponts, els responsables del SAVI, la Fira del Vi de Salou que aquest cap de setmana s’estrena a la capital de la Costa Daurada, han decidit arrencar els actes previs de la fira amb una taula rodona entre responsables de bona part de les denominacions d’origen participants i restauradors, sommeliers i professionals del sector.
L’hotel Olympus Palace salouenc –organitzador tècnic de la fira– i el senyor Gil Cristià, representant de la propietat de l’establiment, han actuat com a amfitrions d’una trobada que ha volgut servir per posar sobre la taula inquietuds, idees i la realitat que envolta el dia a dia dels viticultors, cellers i DO tarragonines, però també dels restauradors i sommeliers.
En aquest sentit, Elisabeth Sáez, de la DO Conca de Barberà, ha reconegut que, malgrat la divulgació i la promoció que fan de varietats autòctones com el Trepat, «encara es fa difícil arribar a restaurants de la costa», de manera que ha animat els professionals a «descobrir el producte de casa i apostar per ell». En aquesta mateixa línia s’expressava Jordi Rius, de la DO Terra Alta, que ha animat a trepitjar el territori i a «xerrar i conèixer» els seus cellers. Per la seva banda, Maria Rosa Blanch, de la DO Tarragona, ha reconegut haver tingut problemes d’accés al mercat professional, tot i que també ha volgut deixar clar que s’han anat revertint fent un esforç organitzant activitats i promocionant els cellers.
En el cas de la DO Montsant, Sergi Montalà ha remarcat la necessitat de sortir a explicar els vins que es fan a casa nostra i els seus trets diferencials, «donant valor al terrer i a la diversitat». Igualment, Montalà ha volgut insistir en la necessitat de tenir una complicitat amb el territori i tots els seus agents per tal de defensar els nostres productes mútuament, tant si es parla de peix, de marisc o d’agricultura.
Finalment, Antoni Castellà, ha volgut remarcar el paper de la DO Catalunya com a «DO de coexistència», donat que acull molts vins que, per innovació o varietats, no poden acollir-se altres denominacions. Aquest mateix fet, segons Castellà, també fa que els vins de la DO Catalunya siguin «més flexibles i també més innovadors», com en el passat amb els taps sintètics o de rosca i, actualment, com a pioners en l’envasat de vi en llauna.
En el cas dels restaurants, el xef Sergi Palacin, del restaurant Hiu, ha reclamat més formació en sommeliers per poder «explicar i vendre el vi a clients que a vegades no estan oberts a vins diferents als que coneixen», tot recordant molta clientela estrangera «no és conscient que hi ha més vins a casa nostra més enllà de la Rioja o la Ribera del Duero».
En un sentit similar s’ha expressat Joan Pedrell, històric xef de Casa Gatell, que ha exposat que «s’ha de fer un esforç en promoció, fer-ho bé i insistir, per informar més però també per fidelitzar més».
El sector de la restauració creu que cal obrir més línies de col·laboració entre cuina i viticultura per conèixer més directament el producte i les seves característiques. També s’ha destacat la necessitat de crear nous espais i iniciatives com la del SAVI on compartir necessitats i inquietuds de tots dos sectors. Així mateix les DO s’han compromès a fer més divulgació i pedagogia dels seus vins amb el món de la cuina i també a les escoles d’hoteleria.
Totes les denominacions d’origen tarragonines presents a la taula rodona, a més de la DO Cava i de la DOQ Priorat, es podran descobrir durant els tres dies de SAVI (7, 8 i 9 de novembre) a l’hotel Olympus Palace i el carrer Saragossa de Salou.