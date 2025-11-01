Societat
El Salouween porta la màgia i la por de Halloween als carrers de Salou
La festa va omplir el passeig Jaume I amb tallers, maquillatge, música i personatges terrorífics
Els principals carrers de Salou van viure aquest divendres una de les nits més espectaculars de l’any. Centenars de famílies, veïns i visitants vinguts d’arreu van omplir les principals artèries del municipi per gaudir d’una festa que combina diversió, fantasia i una bona dosi d’ensurts: el Salouween Street i la Salouween Parade, dues propostes que ja s’han consolidat com un referent al municipi.
Els carrers es van transformar en un escenari digne d’una pel·lícula de terror. Zombis, esquelets, fantasmes, morts vivents i personatges de cinema van sortir a conquerir el passeig Jaume I, convertint-lo en una avinguda del pànic i la diversió. Nens i nenes, pares i mares, grups d’amics i famílies senceres van lluir disfresses espectaculars i maquillatges dignes d’un estudi de cinema.
El Salouween Street va ser el punt neuràlgic de la jornada, amb més de 30 estands d’establiments locals que van oferir productes gastronòmics, música en directe, tallers infantils i pintacares. La decoració del passeig —amb carabasses, teies, palla, fum, teixits de teranyines i una ambientació sonora inquietant— va fer les delícies del públic.
Els més petits van gaudir dels tallers de màscares i maquillatge, mentre que els més grans es van deixar portar per l’ambient festiu i l’oferta gastronòmica. La participació del teixit comercial va ser clau per reforçar aquesta experiència, que any rere any consolida Salou com un destí familiar i d’oci tot l’any.
L’alcalde de Salou, Pere Granados, acompanyat de diversos regidors i regidores, va recórrer la zona per saludar els participants i comerciants, i va destacar davant dels mitjans l’èxit i la vitalitat que es respirava al municipi.
«Iniciem un altre cap de setmana ple d’activitats. Salou està pletòric, amb moltíssima afluència de visitants i residents gaudint de totes les activitats programades. Estem molt contents que la desestacionalització sigui una realitat», va afirmar Granados.
La jornada va culminar amb la Salouween Parade, la gran desfilada nocturna que va convertir el centre de la ciutat en un festival de llums, música i color. Comparses, colles disfressades i carrosses decorades van desfilar pel passeig entre ensurts i cares d’emoció. Els personatges més terrorífics —bruixes, dimonis, esquelets gegants o pallassos diabòlics— van ballar al ritme de coreografies espectaculars.