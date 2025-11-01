Comerç
Salou activa una nova edició dels 'Bons Salou' per impulsar el comerç local
Els veïns podran obtenir fins a 30 euros de descompte per persona en compres als comerços locals adherits entre el 5 de novembre i el 5 de desembre
L’Ajuntament de Salou, a través de la Regidoria de Dinamització Econòmica, posa en marxa una nova edició de la campanya 'Bons Salou', una iniciativa destinada a dinamitzar el teixit comercial i hostaler del municipi, fomentar el consum de proximitat i reforçar la reactivació econòmica del comerç local.
La campanya s’activarà el 5 de novembre i es mantindrà fins al 5 de desembre, coincidint amb el període previ a la campanya de Nadal, un moment clau per a les vendes. En aquesta edició, una norantena d’establiments ja s’han inscrit per participar-hi, i les adhesions continuen obertes perquè més comerços, bars, restaurants i serveis s’hi puguin sumar els pròxims dies.
Com funcionen els 'Bons Salou'
Per beneficiar-se d’aquesta acció, els clients hauran de registrar-se, només un cop, al web bons.salou.cat, que estarà operatiu a partir del 5 de novembre.
Un cop completat el registre, rebran un SMS de confirmació i ja podran adreçar-se directament als establiments adherits per gaudir dels descomptes.
Els comerços aplicaran un 30% de descompte en les compres, amb un màxim d’estalvi de 30 euros per persona i sense import mínim per compra, fins a un màxim de 100 euros en compres totals.
En total, el consistori destina 100.000 euros a aquesta nova edició, que es traduiran en descomptes directes per als consumidors i en un impacte econòmic estimat molt superior sobre el comerç local, gràcies a l’efecte multiplicador de la despesa.
Compromís amb el comerç de proximitat
Amb aquesta nova edició, Salou reafirma el seu compromís amb la promoció del comerç local i la dinamització econòmica, posant a disposició de la ciutadania una eina útil per gaudir de descomptes i donar suport al sector de proximitat.
L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha subratllat que «aquesta iniciativa és una mostra clara de la nostra voluntat d’estar al costat del comerç local i dels professionals que, dia a dia, contribueixen a generar activitat i ocupació. Els 'Bons Salou' són una manera pràctica i directa de retornar a la ciutadania part de l’esforç col·lectiu, fomentant alhora la vitalitat econòmica del municipi».
Per la seva banda, el regidor de Dinamització Econòmica, Héctor Maíquez, ha destacat que «aquesta nova edició arriba amb molt bona acollida i amb més establiments inscrits cada any. Els 'Bons Salou' són una eina efectiva per incentivar les compres i mantenir viu el nostre comerç de proximitat, que és un dels motors socials i econòmics de Salou».