Accident a Torredembarra: dos ferits lleus en bolcar un vehicle a l'N-340
Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat s’han desplaçat fins al lloc dels fets i han desconnectat les bateries del vehicle
Aquest dissabte al matí, un vehicle ha sortit de la via i ha bolcat lateralment a Torredembarra, a l'N-340, al costat del karting d'Altafulla. Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat s’han desplaçat fins al lloc dels fets.
Els dos ocupants del cotxe han resultat ferits lleus i han estat atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques de la Generalitat.
Els bombers han netejat la calçada i han desconnectat les bateries del vehicle i han netejat la calçada per garantir la seguretat de la zona.