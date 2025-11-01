Diari Més

Successos 

Accident a Torredembarra: dos ferits lleus en bolcar un vehicle a l'N-340

Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat s’han desplaçat fins al lloc dels fets i han desconnectat les bateries del vehicle 

Pla detall de les ambulàncies SEM

Pla detall de les ambulàncies SEMElisenda Rosanas

Marta Omella
Publicat per
Marta OmellaRedactora
Tarragona

Creat:

Actualitzat:

Aquest dissabte al matí, un vehicle ha sortit de la via i ha bolcat lateralment a Torredembarra, a l'N-340, al costat del karting d'Altafulla. Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat s’han desplaçat fins al lloc dels fets.

Els dos ocupants del cotxe han resultat ferits lleus i han estat atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques de la Generalitat.

Els bombers han netejat la calçada i han desconnectat les bateries del vehicle i han netejat la calçada per garantir la seguretat de la zona.

tracking