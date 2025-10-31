Successos
Detenen tres lladres a Vila-seca especialitzats en furts amb el mètode de la 'taca'
Els Mossos d'Esquadra els enxampen quan els arrestats anaven en un vehicle sostret
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres tres homes -de 31, 35 i 59 anys- com a presumptes autors d'un delicte de robatori o furt d'ús de vehicle. A més, un d'ells, tenia vigents dues ordres de detenció per altres furts. Els fets van tenir lloc cap a les onze del matí, quan una patrulla de paisà va observar un vehicle estacionat a la zona de càrrega i descàrrega d'un hotel de la Pineda.
Els agents van veure com dues persones amb gorra i motxilles negres pujaven ràpidament al cotxe i sortien a gran velocitat en direcció a la C-31B. Els mossos van aturar-los i van comprovar que el vehicle constava com a sostret i que el conductor no disposava de permís de conduir.
En l'escorcoll al cotxe hi van localitzar diversos objectes que habitualment s'utilitzen per executar furts amb el mètode de la 'taca', que consisteix en distreure la víctima mentre se li llança un líquid a la roba i a continuació els lladres l'ajuden a netejar-li.
En aquell moment, li sostreuen les pertinences i fugen ràpidament amb un vehicle que els espera en marxa. Els policies van trobar-los una dotzena de gorres, dues motxilles buides, un pot de plàstic amb salsa, ulleres sense vidres, ulleres de sol, una bufanda, un paquet de mascaretes quirúrgiques i un parell de mitjons.
Per tot plegat, van quedar detinguts. Conjuntament, acumulen 51 antecedents policials, la majoria per furts. D'aquests, més d'una quarantena corresponen a un dels arrestats. Està previst que tots tres passin a disposició del jutjat de guàrdia de Tarragona en les pròximes hores.