Municipal
Torredembarra impulsa un projecte per estudiar i protegir el fons marí del seu litoral
Es vol crear una plataforma de monitoratge per tenir dades per actuar contra el canvi climàtic
L'Ajuntament de Torredembarra ha presentat aquest dijous el denominat projecte Marlin, per estudiar i protegir el fons marí del seu litoral. La iniciativa té per objectiu caracteritzar i difondre la riquesa dels fons marins i la seva relació amb el patrimoni pesquer local.
El projecte està finançat pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Agricultura, la Generalitat i el consistori, amb el suport del Grup d'Acció Local de Pesca (GALP) i està impulsat per l'entitat Natural Art Reef. L'eix central és crear una plataforma de monitoratge i detecció del canvi per tal d'obtenir dades sobre l'estructura i la funció dels ecosistemes marins locals, així com la seva resposta davant del canvi climàtic.
Gràcies a aquesta eina, es desenvoluparan mapes detallats dels fons marins i es localitzen àrees d'alt interès ecològic, que s'integraran en una carta interactiva accessible per a la ciutadania i les entitats gestores. L'estudi inclou l'anàlisi de la biodiversitat i de l'estat dels ecosistemes, i es completarà amb accions de divulgació per acostar aquest patrimoni submarí a tothom.
En els primers estudis de l'equip científic a Torredembarra, s'han documentat una gran varietat d'hàbitats d'alt interès per la conservació. Aquest treball ha servit de base per crear una nova proposta d'ampliació de la Xarxa Natura 2000, amb l'objectiu d'incloure aquests hàbitats submarins, garantir-ne la protecció efectiva a llarg termini i consolidar la zona com un espai rellevant per a la recerca marina. El pressupost del projecte és de 29.500 euros.