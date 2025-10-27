Municipal
La Canonja i l’ICIQ renoven el conveni de col·laboració per impulsar la ciència i l’educació
L’acord consolida cinc anys de treball conjunt per fomentar vocacions científiques i impulsar la química verda al territori amb el Projecte Verd, Educacional i Científic
L’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) i l’Ajuntament de la Canonja han renovat el conveni de col·laboració que mantenen des de l’any 2021, reafirmant el seu compromís conjunt amb la promoció de la ciència, l’educació i la sostenibilitat al municipi.
Aquest acord preveu una subvenció per a l’exercici 2025 i permetrà continuar impulsant el Projecte Verd, Educacional i Científic de la Canonja, una iniciativa que busca apropar la recerca en química verda a la ciutadania i contribuir al desenvolupament educatiu i sostenible del territori.
El projecte es desenvolupa a través de dues línies principals: per una banda, donant a un investigador predoctoral que treballi en l’àmbit de la química verda dins d’un grup de recerca de l’ICIQ; i per l'altra, organitzant activitats adreçades a estudiants de primària, secundària i batxillerat, així com a persones adultes i de la tercera edat, amb l’objectiu de fomentar vocacions científiques, estimular el pensament crític i promoure l’alfabetització científica.
Des de la seva posada en marxa, el projecte ha estat tot un èxit, arribant a centenars de persones a través de tallers, xerrades i iniciatives educatives. Tant l’Ajuntament com l’ICIQ valoren molt positivament la col·laboració d’aquests darrers anys.
«Aquest conveni és un exemple de com la col·laboració entre institucions pot generar un impacte real en la societat. Estem molt satisfets dels resultats assolits fins ara, i seguim compromesos amb l’objectiu de fer arribar la ciència a tothom, especialment als més joves», ha declarat Emilio Palomares, director de l’ICIQ.
«Per a la Canonja és un orgull continuar treballant colze a colze amb l’ICIQ en un projecte que posa la ciència i el coneixement al servei de la ciutadania. Aquesta col·laboració, que ja suma cinc anys, demostra que la inversió en educació i recerca és també una inversió en el futur del nostre municipi», ha afirmat l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz.