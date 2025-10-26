Societat
El tarragoní Ricard Lorenzo es corona com a Míster International Espanya 2025 a Salou
El premi de Míster Supranational Espanya 2025 se l'ha endut Guillermo Lago, de Pontevedra; i Míster Global Espanya 2025, Abel Villamor, de La Rioja
El Teatre Auditori de Salou (TAS) va ser, ahir a la nit, l’escenari d’una de les gales més esperades de l’any: la final del certamen Míster RNB Espanya 2025, que ha reunit els cinquanta candidats més destacats del país en una vetllada plena d’emoció, nervis i somnis complerts.
Amb la sala plena fins a la bandera —entre familiars, amics, premsa i seguidors—, l’acte va culminar amb la proclamació dels nous representants de la bellesa masculina espanyola, que portaran amb orgull la bandera del país a les passarel·les internacionals:
Guillermo Lago, de Pontevedra, va ser coronat Míster Supranational Espanya 2025, mentre que el títol de Míster Global Espanya 2025 se'l va endur Abel Villamor, de La Rioja. Ricard Lorenzo, de Tarragona, és el nou Míster International Espanya 2025.
Durant l’any vinent, les bandes que els acrediten com a ambaixadors de la imatge i del talent espanyol arreu del món els acompanyaran en aquesta nova etapa professional plena de reptes i il·lusions.
La gala, conduïda amb elegància i dinamisme per Juan Delgado, va mantenir el públic pendent durant més de dues hores, amb coreografies, desfilades i moments d’autèntica emoció. El jurat —format per personalitats del món institucional, mediàtic i de la moda— ha tingut una tasca complexa per valorar el carisma, la presència, l’actitud i els valors humans de cadascun dels aspirants.
El moment més solemne de la nit va arribar quan l’alcalde de Salou, Pere Granados, va pujar a l’escenari per entregar la banda principal als nous guanyadors, destacant «el valor, la constància i la superació personal que representen aquests joves, així com la imatge positiva que projecten del nostre país i de Salou com a ciutat amfitriona».
Granados també va tenir un gest molt especial amb ells: els va lliurar un pin amb l’escut de Salou, convertint-los simbòlicament en ambaixadors de Salou pel món, i convidant-los a portar el nom del municipi amb orgull en tots els escenaris internacionals on representin Espanya.
A més dels títols principals, també es van lliurar bandes especials com la de Míster Fotogènic i el reconeixement Míster Turisme Salou, que enguany va ser per al candidat Pol Badia, per la seva destacada promoció del municipi a través de les xarxes socials durant el certamen. Les seves publicacions mostrant la bellesa de les platges, els miradors i els racons de Salou van aconseguir «un gran impacte i van ajudat a difondre una imatge moderna, atractiva i viva de la ciutat».
Durant la gala, l’alcalde Pere Granados també va rebre i saludar l’alcalde de Coín (Màlaga), que va viatjar fins a Salou per donar suport al candidat malagueny i conèixer el certamen.
Per a molts participants, aquesta experiència va ser molt més que un concurs de bellesa. Va suposar «una gran prova de superació personal, un viatge per descobrir les seves fortaleses, debilitats i oportunitats, i una manera d’entendre que la bellesa veritable neix del caràcter, l’esforç i la voluntat de créixer».
Durant la seva estada a Salou, els candidats han pogut descobrir el municipi i el seu patrimoni, visitant la Torre Vella —amb l’exposició Re/Taules de l’artista David Callau—, la Ruta dels Xalets Modernistes, els 43 miradors del Camí de Costa i l’exposició esportiva Leyendas del Deporte. També han presentat els seus projectes socials davant la gent gran de Salou, demostrant que darrere de cada míster hi ha valors, compromís i sensibilitat.
Coincidint amb el canvi d’hora d’hivern, els nous Místers RNB Espanya 2025 han tingut una hora més per celebrar la seva victòria i compartir abraçades amb els companys, en un ambient de germanor i alegria que resumeix a la perfecció l’esperit del certamen.