Societat
El passeig Jaume I de Salou es converteix en una exposició de cotxes clàssics
La mostra forma part dels actes paral·lels al 60 RallyRACC Catalunya-Costa Daurada
Dissabte al matí, el passeig Jaume I de Salou es va omplir de joies automobilístiques amb motiu del 60è Rally Catalunya-Costa Daurada. Tot i que el cel es va mantenir ennuvolat i sense sol, l’ambient va ser radiant gràcies a la presència d’un centenar de cotxes clàssics que van captivar l’atenció de tothom.
Els vehicles, veritables relíquies amb motor, van estar exposats al llarg d’un tram del passeig perquè veïns, aficionats i visitants poguessin admirar-los de prop, com si es tractés d’un autèntic museu a l’aire lliure. Models històrics, restaurats amb cura i orgull pels seus propietaris, han fet les delícies del públic, despertant records, emocions i moltes fotografies.
L’exposició forma part dels actes paral·lels al 60 RallyRACC Catalunya-Costa Daurada, que converteix un cop més Salou en capital del motor i en punt de trobada d’aficionats i col·leccionistes d’arreu.
L’alcalde de Salou, Pere Granados, va destacar que «aquest tipus d’iniciatives donen vida al nostre passeig i connecten la història del motor amb la nostra ciutat, que és referent internacional en l’àmbit automobilístic. Salou no només acull proves esportives de primer nivell, sinó que també sap posar en valor el seu patrimoni i la seva passió pel motor d’una manera oberta i accessible per a tothom».
Durant tot el matí, el passeig més emblemàtic de Salou va ser un espai de retrobament amb la història de l’automobilisme i una ocasió única per reviure l’elegància i el caràcter d’una altra època sobre quatre rodes.