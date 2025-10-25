Cultura
'El otro', millor curt nacional del FICVI, i 'Jane Austen's Period Drama', millor curt internacional
El festival de curts de Vila-seca ha premiat també 'La Fenêtre' com a millor documental i 'Buffet Paraíso' en animació
El Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-seca (FICVI) ha tancat aquest dissabte la seva desena edició amb l'entrega a les millors produccions presentades al certamen. 'El otro', d'Eduard Fernández, s'ha emportat el premi a millor curtmetratge nacional de ficció i 'Jane Austen's Period Drama', de Júlia Aks i Steva Pinder, ha estat reconegut com a millor curt internacional.
En la categoria documental, el millor curt ha estat 'La Fenêtre', de Lucas Ortiz, mentre que el millor curt d'animació ha estat 'Buffet Paraíso', de Santi Amézqueta i Héctor Zafra. S'han presentat al FICVI d'enguany més de 1.100 produccions de 56 països.
Entre ells, els guanyadors del premi DO Catalunya i In Situ: 'El príncep', d'Àlex Sardà, i 'Com a casa, enlloc', de Pep Domènech, respectivament. El certamen també ha reconegut l'actriu Emma Vilarassau amb el Premi Honorífic, que es va entregar durant la jornada inaugural.
El festival, que enguany ha celebrat el seu desè aniversari, ha viscut una edició amb una gran resposta del públic. Amb 3.564 espectadors, consolida la seva trajectòria i reafirma l’interès del públic pel curtmetratge i per aquesta cita cultural de referència a Vila-seca.
Al llarg de deu dies, el Celler de Vila-seca ha acollit projeccions, activitats paral·leles i tallers oberts al públic que han tornat a omplir les seves sessions. Amb més de 1.100 curtmetratges inscrits procedents de 56 països, el FICVI ha projectat 47 títols a competició oficial, a més de les seccions FICVI Jove, DO Catalunya, Shorts&Wine i el taller In Situ.
El festival continua sent un dels esdeveniments reconeguts per la preselecció als Premis Goya, fet que reforça el seu paper com a plataforma de difusió per a nous creadors.
Un dels moments més destacats de l’edició es va donar ben a l’inici durant la gala inaugural amb l’entrega del Premi Honorífic a Emma Vilarasau. L’actriu va rebre una gran ovació i va reivindicar el curtmetratge com «un espai de llibertat per als creadors, cada vegada més necessari i més apreciat».
El nou director artístic del festival, Agustí Argelich, ha valorat molt positivament aquesta edició, destacant «la diversitat de temàtiques, la qualitat dels treballs seleccionats i la implicació del públic», i ha expressat el seu desig que el FICVI «continuï sent un punt de referència per als professionals i un espai de descoberta per al públic».