Policial
Detecten dos establiments de Torre sense llicència i un sense assegurança durant una inspecció
El dispositiu conjunt d’inspecció laboral i administrativa es va fer el 17 d’octubre en tres locals d’hostaleria i un supermercat
La Policia Local de Torredembarra i Inspecció de Treball, amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra, van dur a terme un dispositiu conjunt d’inspecció laboral i administrativa el 17 d’octubre, a la tarda, en quatre establiments del municipi (tres locals d’hostaleria i un supermercat). L’objectiu del dispositiu era comprovar el compliment de la normativa laboral i municipal i fomentar la convivència i la seguretat als establiments oberts al públic.
Inspecció de Treball va documentar diverses irregularitats laborals. Concretament, quatre persones sense contracte, així com incidències en la cotització de treballadors.
La Policia Local va aixecar actes administratives per deficiències documentals i de senyalització, com la manca de cartelleria obligatòria, irregularitats en matèria de seguretat contra incendis i deficiències higièniques en alguns establiments. També es van detectar dos establiments sense llicència i un d’aquests sense assegurança.
Aquest dispositiu forma part de les accions de coordinació entre administracions per garantir que l’activitat econòmica al municipi es desenvolupi d’acord amb la normativa i amb condicions segures tant per als treballadors com per a la ciutadania.