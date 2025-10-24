Política
La Canonja bonificarà un 30% la taxa d’escombraries si s'utilitza la deixalleria fixa
El ple extraordinari va aprovar també la participació de l’ajuntament en la constitució de l’Associació per l’Impuls Metropolità del Camp de Tarragona
L'Ajuntament de la Canonja ha celebrat una sessió extraordinària aquest dijous per tractar tres punts que necessitaven la seva aprovació urgent i no podien esperar a la sessió ordinària de novembre. El primer punt va ser l’aprovació, amb els vots de PSC i ERC a favor i Som Poble en contra, de modificacions a l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida i eliminació d’escombraries, que permetrà als subjectes passius de la taxa gaudir d’una bonificació de 30% en la quota sempre que utilitzin la deixalleria fixa municipal un mínim de 3 vegades a l’any, prèvia acreditació. Aquesta bonificació s’aplicarà en l’exercici fiscal següent al de l’acreditació.
El següent punt a tractar va ser l’aprovació, per unanimitat, de les bases reguladores de la concessió d’ajuts al comerç local per als exercicis 2025 i 2026. Podran accedir a aquestes subvencions les persones físiques, societats limitades, societats anònimes, cooperatives, societats civils, comunitats de béns i altres entitats sense personalitat jurídica legalment constituïdes que realitzin la seva activitat al municipi de la Canonja. S’estableixen uns topalls de subvenció en funció de la superfície del local i del tipus d’activitat que s’hi realitza.
Finalment, amb els vots a favor de PSC i Som Poble, el ple va aprovar la proposta de constitució, junt amb altres municipis, de l’Associació per l’Impuls Metropolità del Camp de Tarragona, una entitat que té com objectiu servir de plataforma institucional de promoció dels interessos comuns dels municipis de l’àmbit central del Camp de Tarragona i en especial per a la generació de visió metropolitana compartida, orientada a la construcció progressiva d’un espai metropolità del Camp de Tarragona. Aquesta associació tindrà seu a la Canonja situant el municipi com a referent central metropolità.
El mateix dia, en una sessió prèvia, la junta de govern local va aprovar l’adjudicació de les obres de millora del clavegueram municipal que va des del carrer Bellavista, al Sector Nord, fins al barranc de desguàs al sud del Camp d’Esports. Les obres van ser adjudicades a l’empresa Tecnología de Firmes SA, pel preu de 448.880€ més IVA.