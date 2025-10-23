Policial
Detenen a França un home que es va escapar de la presó del Catllar
El prisioner va aprofitar una sortida programada per fugir al país veí
La policia de França ha detingut un home de 38 anys que s’havia escapat durant una sortida programada de la presó de Mas d’Enric del Catllar. Aquest, que portava tres anys en parador desconegut, va ser arrestat durant un control de carretera a la localitat de Montpeller, segons ha avançat el Diari de Tarragona.
L’individu es va escapar a l’estiu del 2022 durant una sortida programada mentre complia condemna superior als nou anys de presó per diversos delictes: proxenetisme, robatori en interior de domicili, robatori de vehicles, falsificació de document públic i conducció sense permís. En el moment de la desaparició encara li quedava per complir gran part de la condemna. Aquest compta amb 14 antecedents policials.
El passat 16 d’octubre l’home va ser extradit a Espanya i ha tornat a la presó de Mas d’Enric per continuar complint la seva condemna.