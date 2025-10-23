Diari Més

La ciutat de Tarragona que supera a Madrid i Barcelona: entre les més saludables d’Espanya

La ciutat de Vila-seca ha assolit la desena posició en un prestigiós rànquing nacional que avalua la qualitat de vida i el benestar en més de 200 municipis espanyols. L’estudi, realitzat pel servei mèdic en línia ZAVA, analitza factors com la quantitat de parcs, gimnasos, rutes per caminar, qualitat de l’aire i la proporció de comerços de menjar saludable davant opcions menys saludables.

Amb una puntuació global de 8,48 sobre 10, Vila-seca destaca per oferir un entorn ideal per a un estil de vida actiu i equilibrat. Disposa de gairebé 240 parcs per cada 10.000 habitants, més de 10 gimnasos i nombrosos espais aquàtics, a més de mantenir un índex de qualitat de l’aire considerat bo segons els estàndards europeus, el que la posiciona per davant de grans ciutats com Madrid i Barcelona.

L’informe subratlla que les ciutats de menor mida, com Vila-seca, solen comptar amb millors condicions per fomentar hàbits saludables, gràcies a una menor contaminació i una disponibilitat més gran de zones verdes i serveis orientats a l’activitat física. Això contribueix que els seus habitants gaudeixin d’un benestar superior i una millor qualitat de vida.

Top-10 ciudades españolas más saludables

Clasificación de las ciudades españolas de más de 17.000 habitantes con mayor índice de bienestar

Posición Ciudad N.º de parques N.º de gimnasios Espacios para nadar Rutas para caminar Comercios saludables Comercios no saludables Índice de calidad del aire Puntuación /10
1.ºTeruel47511382569134195269,05
2.ºPollença73141 549104345178,99
=3.ºLugo1484398154579198,89
=3.ºOrihuela172242 13222431218,89
4.ºSant Celoni53914910139228,86
5.ºBenavente64151142121068,75
6.ºGuadalajara448521 126236398508,69
7.ºSan Bartolomé de Tirajana61728062832168,67
8.ºLos Barrios802170453135348,57
9.ºJaén19140323226576558,51
10.ºVila-seca2401116714042238,48

Entre les ciutats més saludables del país, Vila-seca comparteix llista amb Terol, que encapçala el rànquing, i Pollença, Lugo o Orihuela, que també figuren entre les primeres posicions. La presència d’aquests municipis reflecteix una tendència creixent cap a entorns urbans més sostenibles i compromesos amb el benestar dels seus residents.

L’estudi també posa de relleu la importància d’una planificació urbana eficient que faciliti l’accés a espais esportius i recreatius, així com l’oferta d’opcions alimentàries saludables. A Vila-seca, aquests factors es combinen per oferir un entorn que promou la salut física i mental de la seva població.

