La ciutat de Tarragona que supera a Madrid i Barcelona: entre les més saludables d’Espanya
Aquest municipi, amb una puntuació de 8,48, ofereix un entorn ideal per a un estil de vida actiu i equilibrat
La ciutat de Vila-seca ha assolit la desena posició en un prestigiós rànquing nacional que avalua la qualitat de vida i el benestar en més de 200 municipis espanyols. L’estudi, realitzat pel servei mèdic en línia ZAVA, analitza factors com la quantitat de parcs, gimnasos, rutes per caminar, qualitat de l’aire i la proporció de comerços de menjar saludable davant opcions menys saludables.
Amb una puntuació global de 8,48 sobre 10, Vila-seca destaca per oferir un entorn ideal per a un estil de vida actiu i equilibrat. Disposa de gairebé 240 parcs per cada 10.000 habitants, més de 10 gimnasos i nombrosos espais aquàtics, a més de mantenir un índex de qualitat de l’aire considerat bo segons els estàndards europeus, el que la posiciona per davant de grans ciutats com Madrid i Barcelona.
L’informe subratlla que les ciutats de menor mida, com Vila-seca, solen comptar amb millors condicions per fomentar hàbits saludables, gràcies a una menor contaminació i una disponibilitat més gran de zones verdes i serveis orientats a l’activitat física. Això contribueix que els seus habitants gaudeixin d’un benestar superior i una millor qualitat de vida.
Top-10 ciudades españolas más saludables
Clasificación de las ciudades españolas de más de 17.000 habitantes con mayor índice de bienestar
|Posición
|Ciudad
|N.º de parques
|N.º de gimnasios
|Espacios para nadar
|Rutas para caminar
|Comercios saludables
|Comercios no saludables
|Índice de calidad del aire
|Puntuación /10
|1.º
|Teruel
|475
|113
|825
|69
|134
|195
|26
|9,05
|2.º
|Pollença
|73
|14
|1 549
|10
|43
|45
|17
|8,99
|=3.º
|Lugo
|148
|43
|98
|15
|45
|79
|19
|8,89
|=3.º
|Orihuela
|172
|24
|2 132
|2
|24
|31
|21
|8,89
|4.º
|Sant Celoni
|53
|9
|149
|10
|13
|9
|22
|8,86
|5.º
|Benavente
|64
|15
|114
|2
|12
|10
|6
|8,75
|6.º
|Guadalajara
|448
|52
|1 126
|23
|63
|98
|50
|8,69
|7.º
|San Bartolomé de Tirajana
|61
|7
|280
|6
|28
|32
|16
|8,67
|8.º
|Los Barrios
|80
|21
|704
|5
|31
|35
|34
|8,57
|9.º
|Jaén
|191
|40
|323
|22
|65
|76
|55
|8,51
|10.º
|Vila-seca
|240
|11
|167
|1
|40
|42
|23
|8,48
Entre les ciutats més saludables del país, Vila-seca comparteix llista amb Terol, que encapçala el rànquing, i Pollença, Lugo o Orihuela, que també figuren entre les primeres posicions. La presència d’aquests municipis reflecteix una tendència creixent cap a entorns urbans més sostenibles i compromesos amb el benestar dels seus residents.
L’estudi també posa de relleu la importància d’una planificació urbana eficient que faciliti l’accés a espais esportius i recreatius, així com l’oferta d’opcions alimentàries saludables. A Vila-seca, aquests factors es combinen per oferir un entorn que promou la salut física i mental de la seva població.