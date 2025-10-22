Societat
‘Salouween’ inundarà comerços i carrers de terror amb més propostes infantils
Les activitats dinamitzaran l’economia del municipi amb maratons de maquillatge i concursos de disfresses
El terror retornarà als carrers i comerços de Salou entre el 24 d’octubre i el 2 de novembre amb el Salouween. La nova edició del festival, portarà propostes interactives i, enguany, més activitats per als infants com a principal novetat.
El municipi va començar a preparar-se el 14 d’octubre, amb la decoració de tots els aparadors dels negocis participants en les setmanes d’horror. Les activitats consolidades que continuaran figurant al programa seran el Truc o tracte, a la plaça del Carrilet, on els negocis oferiran llaminadures i xocolatines, i el Salouween Street, que recorrerà el passeig Jaume I. Aquesta iniciativa, que portarà música, esdeveniments de restauració i shows amb una zona infantil, se celebrarà el dia «més terrorífic de l’any», el 31 d’octubre, i els dies 1 i 2 de novembre, de 12.00 a 00.00 h.
La Masia Tous ha estat l’escenari escollit per presentar un programa que pretén «dinamitzar l’economia del municipi i la cultura tradicional», d’acord amb l’alcalde de Salou, Pere Segura. El Salouween s’ha estrenat de la millor manera amb una «esgarrifosa» performance, Salou Z, a càrrec de Cristina Muñoz i l’Escola de Teatre Aura. Una actuació que podrà reservar-se de manera gratuïta per experimentar-la els dies 22 i 23 d’octubre a la Masia Tous, que es convertirà en l’últim reducte de supervivents de la Costa Daurada d’un atac de morts vivents.
Per primer cop, les propostes també obriran al públic la Salouween Parade, una desfilada de monstres i zombis pels carrers del municipi. «Podrem veure morts vivents caminant pels carrers de Salou», ha explicat Júlia Gómez, regidora de Festes. La iniciativa obrirà al públic un taller de maquillatge, també a la Masia Tous el dia 30 d’octubre per sortir als carrers amb l’aspecte més aterridor. L’entrada serà gratuïta, a partir de les 17.30 h, i els participants que portin la seva pròpia disfressa podran unir-se a la desfilada general, que tindrà un recorregut entre els carrers Maria Castillo i Jaume I.
Impuls del municipi
Com ha destacat l’alcalde Pere Granados, «amb el Salouween volem que la ciutat visqui una experiència col·lectiva, plena de creativitat i participació, on el talent local i l’esperit festiu es donen la mà per fer vibrar Salou». El batlle ha destacat que la proposta «no tanca una temporada» sinó que enceta la temporada de tardor i la de primavera. «Ajudarà al turisme del municipi i aportarà sostenibilitat social, també als negocis», ha afirmat Granados, que ha destacat que el Salouween és l’esdeveniment anual que porta més visitants al municipi.
La festivitat, a més, comptarà amb passatges infantils amb el Club Xic’s encantat, entre el 24 i 25 d’octubre, i experiències com el Five Nights at Freddy’s, que portarà una experiència immersiva de realitat virtual ambientada en un establiment ple d’animatrònics. També se celebraran xocolatades el mateix dia 30 i una zumba solidària amb concurs de disfresses, el dia 2 de novembre.
Durant els dies de «terror» que es viuran al municipi, hi haurà maratons de maquillatge per als més petits. Pels carrers del municipi es podran trobar activitats per a visitants de totes les edats, en una edició pensada per a visibilitzar el comerç local.
Després d’una última edició marcada per la DANA a València, que va obligar a ajornar algunes activitats, el municipi de Salou tornarà a gaudir del Salouween, aquesta vegada, enfocat als més petits i amb més esdeveniments oberts al públic per gaudir d’activitats familiars.