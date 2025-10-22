La Contra Cultural
Mercatllar: Un mercadet per als que creuen en les segones vides
L’associació La Gaianada organitza aquest dissabte la tercera edició del mercat de segona mà Mercatllar
El futur de la moda no és lineal (usar i llençar), sinó circular (reparar, reutilitzar, revendre o llogar). Aquesta és la idea que va connectar Cristina Garrido Martorell, Maria Pérez-Hickman i Silvia Santos, tres veïnes del Catllar que van decidir anar més enllà de les paraules i posar en marxa el Mercatllar, un mercadet de segona mà que enguany arriba a la tercera edició. Ho fan sota el segell La Gaianada, entitat que van fundar amb l’objectiu de promoure un canvi en els hàbits de consum, activant l’ecnomia cicular al territori i potenciant el disseny i la producció local, a la vegada que fomenten l’oci col·lectiu i els actes populars amb un rerefons lúdic cultural.
Aquesta tercera edició del Mercatllar, que La Gaianada organitza amb el suport de l’Ajuntament del Catllar, se celebrarà aquest pròxim dissabte 25 d’octubre als jardins de davant del Castell, en horari de 10 a 14 h. «Les persones que munten les parades porten, sobretot, roba de segona mà, però també hi ha altres objectes o peces fetes amb material reciclat», explica la Cristina. La presidenta de La Gaianada detalla que les inscripcions per sol·licitar una parada encara estan obertes, i hi ha temps fins divendres per inscriure’s.
Per participar en el mercadet com a paradista només cal omplir un formulari al qual es pot accedir a través de l’instagram de l’entitat (@lagaianada), i pagar una donació de 15 euros. Hi pot participar qualsevol persona major d’edat i, amb la inscripció, els paradistes podran comptar amb una taula, dues cadires i penjadors, que els proporcionarà l’organització. El preu dels articles que es posin a la venda són lliures, i és el venendor qui els determina.
Durant tota la jornada hi haurà una barra, així com les actuacions dels Djs F/DI/J & DABEAT.
Les responsables de La Gaianada asseguren que la festa és una gran oportunitat per trobar «tresors» i fer-ho, a més, en un entorn ideal, als peus del Castell, i exercint una compra responsable tant en el pla social com en el mediambiental.
«L’economia circular amb la roba està en auge, fins al punt que fins i tot grans cadenes de roba demanen que els portem la robaque ja no fem servir», assegura la Cristina Garrido. «La nostra idea amb el Marcatllar és donar una segona vida a les peces que ja no utilitzem per no contribuir a fer més gran l’enorme volum de roba que s’acaba llençant». Al capdavall, resumeix la presidenta de l’associació, «venent una peça que a la Pepita ja no li va bé, potser estàs fent un favor a la Maria…».