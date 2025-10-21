Societat
Salou acull l'acte d’imposició de bandes als 52 candidats a Míster RNB Espanya 2025
La gala final se celebrarà aquest dissabte al Teatre Auditori de Salou
Salou ha viscut aquest dilluns l’acte oficial d’imposició de bandes als 52 candidats que aspiren al títol nacional de Míster RNB Espanya 2025. La cerimònia, celebrada a la Vela de Salou, a la zona dels Pilons, ha estat presidida per l’alcalde Pere Granados, que ha donat la benvinguda institucional als representants de totes les províncies d'Espanya.
En la seva intervenció, l’alcalde ha subratllat que aquesta tercera edició masculina de Míster RNB Espanya «converteix Salou, durant una setmana, en la capital espanyola de la bellesa masculina», i ha volgut valorar el compromís social i humà dels candidats.
Per la seva banda, Juan Delgado, president de Miss i Míster RNB Espanya, ha destacat que «Salou és una ciutat compromesa, hospitalària i amb un encant únic, un escenari ideal per a un esdeveniment d’aquest nivell».
La gala final de Míster RNB Espanya 2025 se celebrarà aquest dissabte, a les 22 hores, al Teatre Auditori de Salou, on es coronarà el nou representant de la bellesa masculina nacional, en una vetllada que promet emoció, elegància i espectacle.