Música
Mazoni presenta a Altafulla el seu nou disc 'Banderes per daltònics'
El músic torna als escenaris amb un concert dins la programació de tardor del Casal Cultural la Violeta
L’artista empordanès Mazoni arriba a Altafulla el dissabte 25 d’octubre a les 20.00 h per presentar el seu nou treball discogràfic, Banderes per daltònics (Bankrobber, 2025), en un concert que tindrà lloc al Casal Cultural la Violeta.
Amb aquest espectacle, Mazoni torna al pop exquisit dels seus inicis, aquell que el va portar a crear cançons que ja formen part de la cultura popular catalana com No tinc temps o Eufòria. Després d’un silenci discogràfic de quatre anys, la vitalitat, les melodies instantànies i les lletres singulars i inconfusibles tornen a situar-se al centre del seu univers creatiu.
El nou àlbum està produït per un membre històric del grup, Aleix Bou, i compta amb 11 cançons. Es tracta del 11è àlbum de la discografia del grup empordanès liderat per Jaume Pla, continuador d’una trajectòria que ha donat temes emblemàtics com No tinc temps, Eufòria, Ei, que surt el sol!, La promesa o A.I.L.O.D.I.U..
El concert, de 80 minuts de durada, forma part de la programació de tardor del Casal Cultural la Violeta, i està organitzat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Altafulla.
Les entrades es poden adquirir a través del web www.casalvioleta.cat a un preu de 10 euros. Menors de 5 anys gratuït; de 5 a 11 anys a 5 €; de 12 a 30 anys a 7 €; majors de 65 anys a 8,50 €; persones en situació d’atur (DARDO) a 5 € i persones amb mobilitat reduïda usuàries de cadira de rodes a 5 €.