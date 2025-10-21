Policial
Detenen in fraganti tres lladres a Constantí per robatori amb força en una nau
Els detinguts van accedir a una nau després de saltar la tanca perimetral
Agents dels Mossos d’Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Tarragona amb el suport d’efectius de la Policia Local de Constantí, van detenir aquest diumenge a aquest municipi del Tarragonès tres homes de 28, 36 i 40 anys, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força. A més, a un d’ells se li atribueix un delicte de furt.
Els fets van tenir lloc el mateix diumenge pels volts de les 13.00 hores quan es va rebre l’avís d’un possible robatori en una nau del carrer d’Alemanya de Constantí. En arribar al lloc i amb el suport d’agents de la Policia Local, van envoltar la nau i van comprovar que a l’interior hi havia tres desconeguts que havien saltat un mur d’uns dos metres d’alçada.
En adonar-se de la presència policial, els lladres van intentar fugir ràpidament en un vehicle que tenien estacionat al mateix carrer però els agents van aconseguir interceptar-los. Per tot plegat els mossos els van acabar detenint a tots tres.
Està previst que els tres detinguts, els quals acumulen prop d’un centenar d’antecedents policials passin en les properes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona