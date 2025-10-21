Gastronomia
La 14a Fira de la Cervesa Artesana de Torredembarra tanca amb 11.000 visitants
Durant el cap de setmana s'han servit i 2.450 litres
La 14a Fira de la Cervesa Artesana de Torredembarra, celebrada del 17 al 19 d’octubre, a la plaça del Castell, ha tornat a tancar les portes amb un balanç molt positiu: una assistència del voltant d’11.000 persones. Durant els tres dies de fira, s’han servit 2.450 litres de cervesa i s’han venut 2.566 gots, per poder degustar les propostes artesanes dels 11 productors que finalment hi han participat (amb una baixada de darrera hora).
Els concerts i dj. que van posar la nota musical els tres dies de la Fira van comptar amb la presència d’uns 2.500 persones de públic en total. Els tasts que es van dur a terme els tres dies van exhaurir places. Hi van participar 120 persones en total, distribuïdes en els tres maridatges de cerveses i formatges catalans que eren la novetat d’enguany i un tast de cervesa artesana i mostra del procés d’elaboració. La visita guiada al Castell i al Nucli antic del diumenge al matí va aplegar 33 participants.
Una altra de les activitats complementàries destacades va ser la Trobada de l’Incombustible Scooter Club del dissabte al matí, amb la participació de 50 motocicletes. L’espai de jocs infantils va ser un èxit entre els més petits, amb uns 350 nens i nenes participants durant divendres i dissabte.
L’organització de la Fira ha anat a càrrec de l’Ajuntament, a través de la Regidoria de Turisme i Comerç. La regidora responsable d’aquesta àrea, Jovita Baltasar, ha comentat que «la Fira de la Cervesa Artesana es consolida any rere any com una cita destacada del nostre calendari. Les xifres de participació continuen incrementant-se, fet que demostra l’interès creixent per aquest esdeveniment i la bona feina de tots els que en formen part».